Настоящие "монстры" на 20 кг. Рыбаки на Волыни удивили огромным уловом (фото)

Две рыбы весили более 24 кг

Украинцы довольно часто хвастаются своими огромными уловами на рыбалке. Не исключением стали и рыбаки из Ковеля, которые выловили рыбы аж на 24,5 кг.

Об этом сообщили местные паблики, опубликовав соответствующие фото. Заметим, что когда именно произошла такая удачная рыбалка, неизвестно.

На фото показаны мужчины, которые держат двух огромных толстолобиков. Каждый из них весит более 10 кг, ведь общий вес составляет 24,5 кг. Известно, что удачная рыбалка произошла в Ковеле на Волыни.

Пойманая в Ковеле рыба

Пойманный у Ковель толстолобик

Учитывая размер рыбы и ее морфологические особенности, рыбакам удалось поймать огромных толстолобиков. Вероятнее всего, это трофейные виды, которые нужно было снова выпустить в воду.

Для справки

Толстолобик – это вид пресноводных рыб. Распространен в основном в реках Европы и Малой Азии. Его еще называют "речной коровой" из-за пристрастия к поеданию водорослей в больших количествах. Благодаря этому же качеству толстолобиком искусственно зарыбливают озера и пруды для их очищения от лишней зелени.

Толстолобик

