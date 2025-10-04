Россияне сломают голову. Значение этого слова знают не все украинцы

Это слово относится к омонимам

В украинском языке есть немало интересных и уникальных слов, значение которых не угадают даже носители языка. Особенно это касается омонимов, слов, которые одинаково звучат и пишутся, но имеют разное значение. К ним можно отнести "шарварок".

Одно из самых распространенных — "шарварок" дополнительная к барщине феодальная повинность строительства и ремонта мостов, путей, плотин, барских домов. В разговорном же стиле "шарварком" часто называют напряженную работу, проделанную совместными усилиями. Еще одно из значений — беспорядочная суета, кавардак, шум, гам.

Кроме того, некоторые языковеды считают, что "шарварок" — заимствованное из польского слово, поэтому может означать отряд военных, толпу или даже слово разрезать.

Примеры употребления

"Минало два-три тижні, і знов на хуторі знаходилася негайна робота, і знов скликав він селян на шарварок" (Н. Тулуб).

"Звичайно, зима – то відпочинок для хлібороба. Взимку ми трохи віддихаємо від щорічного шарварку".

