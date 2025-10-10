Вітчим бігав за нею із сокирою: яким болем було насичено життя письменниці Марко Вовчка (фото)

Марію Вілінську спеціально відправили до пансіону в Харкові, аби нерідний батько її не ображав

Марко Вовчок — одна з найвідоміших постатей української літератури XIX століття. За славою письменниці стояли гіркі випробування: невдале особисте життя та пристрасні романи. Однак її нещастя почалось ще раніше — з дитинства.

Майбутня українська письменниця Марко Вовчок (справжнє ім’я — Марія Вілінська) народилася 10 грудня 1833 року в маєтку Єкатерининське, що на Орловщині, у родині збіднілого дворянина, за даними "Dovidka.biz.ua".

Марко Вовчок - це псевдонім

Дитячі роки майбутньої авторки минули непросто — втрати, сімейні негаразди та складні обставини змусили її рано подорослішати. Освіту Марія здобула у приватному пансіоні в Харкові, де сформувалися її перші літературні інтереси.

У 1851 році Марія вийшла заміж за Панаса Марковича — колишнього студента Київського університету, засланецького діяча Кирило-Мефодіївського товариства. Разом подружжя переїхало в Україну, де письменниця прожила кілька років у Чернігові, Києві та Немирові. Саме там вона почала вчити українську мову, культуру й традиції країни, що пізніше стали основою її творчості.

Варто пояснити, що вона за все своє життя мала двох чоловіків та багато коханців, серед яких були й видатні письменники, як от Куліш та Тургенєв. "Телеграф" дізнався, з ким ще у неї були романи.

Хто з коханців був у Марко Вовчка

У 1859 році Марко Вовчок дебютувала в Петербурзі зі збіркою "Народні оповідання", що принесла їй визнання і відкрила двері до літературних кіл. Письменниця активно подорожувала Європою, знайомилася з відомими митцями, а після повернення до Російської імперії співпрацювала з журналом "Отечественные записки", де публікувала оригінальні твори та переклади.

Що писала Марко Вовчок

Вона також редагувала журнал "Переводы лучших иностранных писателей", але після гучного літературного скандалу 1870 року, а саме звинувачення у плагіаті, відійшла від публічної діяльності й оселилася в маєтку знайомих у Тверській губернії.

Останні роки Марко Вовчок провела в Росії. Вона померла 28 липня 1907 року в Нальчику, де й похована. "Телеграф" з'ясував, як виглядає її могила.

Непросте дитинство письменниці

Як написали на порталі "Рідна країна", дитячі роки Марія згадувала неохоче. Її батько, відставний офіцер Олександр Вілінський, помер, коли дівчинці було лише шість років. Мати, Прасковія Данилова, невдовзі вдруге вийшла заміж. Та цей шлюб став для сім’ї справжнім випробуванням — вітчим виявився жорстоким, схильним до пияцтва й картярства, знущався з кріпаків та навіть переслідував Марію з сокирою.

Щоб уберегти доньку, матір відправила 12-річну Марію до приватного пансіону в Харкові. Пізніше вітчим програв садибу своєї дружини й пішов з сім'ї. Марії з братом довелося жити в тітки, бо мати не могла їх утримувати.

