Не все это знают: как часто нужно мыть холодильник и как правильно это делать

Практические советы по поддержке чистоты в холодильнике

Холодильник — важная бытовая техника, без которой не обходится ни одна кухня. Очень важно поддерживать в нем чистоту, так как от этого напрямую зависит качество продуктов, которые вы потребляете. Однако, не все знают, как правильно чистить эту технику.

"Телеграф" рассказывает, как часто нужно мыть холодильник и как правильно это делать.

Советы по очистке холодильника

Чистый холодильник — это профилактика появления неприятных запахов и испорченных продуктов. Чтобы не допустить размножение бактерий и плесени, холодильник нужно регулярно мыть, пишет Express.

Эксперты по уборке рекомендуют чистить холодильник раз в неделю. Достаточно протереть полки, уплотнители и внешние стенки. Также очень важно регулярно проверять продукты на сроки годности и выбрасывать то, что уже испортилось.

Генеральную уборку в холодильнике рекомендуется делать раз в три месяца. Она должна включать полное мытье всего пространства внутри с извлечением всех продуктов. Можно снять полки и очистить их отдельно. Также стоит очистить сливное отверстие специальным ершиком или ватной палочкой.

Мыть холодильник можно просто теплой мыльной водой без использования специальных средств и агрессивной химии. После мытья полок их нужно обязательно вытереть насухо перед тем, как вернуть в холодильник. А для очистки резинки-уплотнителя на дверцах можно использовать старую зубную щетку.

