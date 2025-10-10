Не всі знають: як часто потрібно мити холодильник і як правильно це робити

Практичні поради щодо підтримки чистоти в холодильнику

Холодильник – важлива побутова техніка, без якої не обходиться жодна кухня. Дуже важливо підтримувати в ньому чистоту, тому що від цього залежить якість продуктів, які ви споживаєте. Однак не всі знають, як правильно чистити цю техніку.

"Телеграф" розповідає, як часто потрібно мити холодильник і як правильно це робити.

Поради щодо очищення холодильника

Чистий холодильник – це профілактика появи неприємних запахів та зіпсованих продуктів. Щоб не допустити розмноження бактерій та плісняви, холодильник потрібно регулярно мити, пише Express.

Експерти з прибирання рекомендують чистити холодильник раз на тиждень. Достатньо протерти полиці, ущільнювачі та зовнішні стінки. Також дуже важливо регулярно перевіряти продукти на термін придатності і викидати те, що вже зіпсувалося.

Генеральне прибирання в холодильнику рекомендується робити раз на три місяці. Воно повинно включати повне миття всього простору всередині із вилученням усіх продуктів. Можна зняти полиці та помити їх окремо. Також варто очистити зливний отвір спеціальним йоржиком або ватяною паличкою.

Мити холодильник можна просто теплою мильною водою без використання спеціальних засобів та агресивної хімії. Після миття полиць їх потрібно обов’язково витерти насухо перед тим, як повернути в холодильник. А для очищення гумки-ущільнювача на дверцятах можна використовувати стару зубну щітку.

