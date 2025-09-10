"Лисьий" взгляд и длинные ноги: как выглядела Мелания во время модельной карьеры

Жена Трампа позировала для Vogue, Harper’s Bazaar и других глянцев

Мелания Трамп, которая, вероятно, имела роман с сотрудником ювелирного бренда Tiffany & Co., сейчас сосредоточена на обязанностях первой леди США. А вот в молодости жена Дональда Трампа успешно занималась моделингом.

"Телеграф" расскажет, что известно о модельной карьере Мелании, и с какими брендами она сотрудничала.

Мелания Трамп во время моделинга

Мелания Кнавс начала заниматься моделингом в 16 лет в родной Словении. Достигнув совершеннолетия, девушке предложил сотрудничество бренд одежды Vezenine Bled, который был тогда одним из самых популярных на ее родине. Интересно, что рост Мелании считается идеальным в моделинге – 1,8 метра. А вот вес девушки во время модельной карьеры достигал 63 килограмм.

Мелания Кнавс в юности, фото Stane Jerko

Мелания была моделью в Словении, фото Stane Jerko

В 1996 году Мелания переехала в Нью-Йорк, чтобы достичь новых высот в модельной сфере. Там она работала в модельном агентстве ID Models. Говорят, что именно во время модельной карьеры будущая жена Трампа воспользовалась услугами пластических хирургов. Предполагается, что Мелания увеличила грудь, изменила форму носа и глаз, чтобы иметь более соблазнительный взгляд.

Мелания Трамп позировала обнаженной, фото из сети

Вскоре девушка начала работать в журнале Allure. Она познакомилась с Дональдом Трампом на вечеринке, посвященной Неделе моды в Нью-Йорке в 1998 году. Однако отношения начались не сразу, потому Мелания не дала ему свой номер телефона. Она продолжила развивать модельную карьеру, позируя для журналов Vogue, Harper’s Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue.

Мелания развивала модельную карьеру в США, фото Getty Images

Мелания Трамп в 90-х, фото Getty Images

Роман Трампа со словенской моделью начал развиваться в 2000-х. Тогда они периодически появлялись вместе на вечеринках, презентациях фильмов и других светских мероприятиях. В 2005 году пара поженилась, вскоре у них родился сын Бэррон Уильям. Сейчас Дональд и Мелания состоят в браке более 20 лет. В 2025 году Трамп во второй раз стал президентом США, а Мелания — первой леди, поэтому каждый из них концентрируется на своих обязанностях.

Мелания и Дональд Трамп в 1998 году, фото Getty Images

Мелания и Дональд в 2004-2005 годах, фото Getty Images

Мелания и Дональд Трамп в 2025 году, фото Getty Images

