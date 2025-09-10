Укр

Установила импланты? В сети заметили интересное фото Мелании Трамп

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Первая леди США Мелания Трамп
Первая леди США Мелания Трамп. Фото Коллаж "Телеграфа", gettyimages.com

Жена Трампа отрицала, что делала пластические операции

Меланию Трамп считают одной из самых ярких первых леди мира благодаря эффектной внешности. Ее подозревали в использовании пластической хирургии, в частности, в изменении носа и формы глаз. Также в сети предположили, что у первой леди США могут быть импланты.

В издании AOL обратили внимание на фото Мелании 2018 года, когда с визитом в США прибыл президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Обе первые леди были в белых нарядах. Тогда пользователи сети заметили некоторые особенности в фигурах Брижит и Мелании. В частности, предположили, что у жены Трампа установлены импланты в ягодицах.

Визит Макронов в 2018 году в США
Брижит и Эммануэль Макрон, Мелания и Дональд Трамп, фото Getty Images
Эммануэль Макрон визит в США 2018
Визит Эммануэля и Брижит Макрон в США в 2018 году, фото Getty Images
  • "Ненастоящие ягодицы Мелании. Пластическая хирургия".
  • "Похоже, что ягодицы появляются, когда выходишь замуж за такого мужчину".
  • "У разных женщин — разные тела. Довольно шокирующее, правда?".
  • "Одна как персик, другая как блинчик".
Мелания Трамп импланты
Меланию Трамп подозревали в использовании ягодичных имплантов, фото Getty Images

В 2016 году в интервью GQ Мелания утверждала, что не делала пластических операций, только ухаживает за лицом и телом. Также она заявила, что не приветствует использование ботокса и инъекций красоты.

Я ничего не меняла. Многие говорят, что я использую все возможные процедуры для лица. Но я ничего не делала. Я веду здоровый образ жизни, забочусь о своей коже и теле. Я против ботокса, против инъекций – считаю, что это вредит лицу, вредит нервам. Всё естественно. Я буду стареть естественно, как это делает моя мама.

Мелания Трамп

Мелания о пластических операциях
Мелания утверждала, что не меняла внешность, фото Getty Images
Мелания в 2025 году
Мелания в 2025 году, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Мелания Трамп во времена модельной карьеры. Она начинала работать в Словении.

Теги:
#США #Импланты #Мелания Трамп