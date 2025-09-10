Установила импланты? В сети заметили интересное фото Мелании Трамп

Жена Трампа отрицала, что делала пластические операции

Меланию Трамп считают одной из самых ярких первых леди мира благодаря эффектной внешности. Ее подозревали в использовании пластической хирургии, в частности, в изменении носа и формы глаз. Также в сети предположили, что у первой леди США могут быть импланты.

В издании AOL обратили внимание на фото Мелании 2018 года, когда с визитом в США прибыл президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Обе первые леди были в белых нарядах. Тогда пользователи сети заметили некоторые особенности в фигурах Брижит и Мелании. В частности, предположили, что у жены Трампа установлены импланты в ягодицах.

Брижит и Эммануэль Макрон, Мелания и Дональд Трамп, фото Getty Images

Визит Эммануэля и Брижит Макрон в США в 2018 году, фото Getty Images

"Ненастоящие ягодицы Мелании. Пластическая хирургия".

"Похоже, что ягодицы появляются, когда выходишь замуж за такого мужчину".

"У разных женщин — разные тела. Довольно шокирующее, правда?".

"Одна как персик, другая как блинчик".

Меланию Трамп подозревали в использовании ягодичных имплантов, фото Getty Images

В 2016 году в интервью GQ Мелания утверждала, что не делала пластических операций, только ухаживает за лицом и телом. Также она заявила, что не приветствует использование ботокса и инъекций красоты.

Я ничего не меняла. Многие говорят, что я использую все возможные процедуры для лица. Но я ничего не делала. Я веду здоровый образ жизни, забочусь о своей коже и теле. Я против ботокса, против инъекций – считаю, что это вредит лицу, вредит нервам. Всё естественно. Я буду стареть естественно, как это делает моя мама. Мелания Трамп

Мелания утверждала, что не меняла внешность, фото Getty Images

Мелания в 2025 году, фото Getty Images

