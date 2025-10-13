Трамп пообіцяв їй зупинити війну в Україні: як виглядає улюблена онучка президента США

Під час гри у гольф Трамп згадав Україну

Президент США Дональд Трамп має 18-річну онучку Кай, з якою полюбляє грати у гольф. Так у мережі з'явилося відео з поля, де можна почути розмову глави США з онучкою.

На відео Кай питається у Трампа, як його справи. Президент США відповідає, що все добре. Він заявив, що зупинив сім війн і висловив сподівання, що зможе закінчити війну Росії проти України. Також Трамп додав, що американська економіка зараз є "блискучою".

Все чудово, я добре проводжу час. Ми зробили велику роботу — я зупинив сім воєн. Сім! Сподіваюся, що вдасться переконати Путіна та Зеленського припинити вбивства. Все працює добре, економіка блискуча. Дональд Трамп

Кай і Дональд Трамп зіграли у гольф

Водночас Трамп сказав, що спробує переконати Путіна і Зеленського "припинити вбивства". При цьому він не зазначив, що Росія — агресор, який веде війну та вчиняє злочини проти українців, а Україна захищається.

Зазначимо, що Кай Трамп є донькою Дональда Трампа-молодшого та його ексдружини Ванесси Гейден. Кай змалечку займається гольфом і бере участь у змаганнях з цього виду спорту. На своїй сторінці в інстаграмі дівчина показує заняття з гольфом, кадри з подорожей та зустрічі з відомими людьми, наприклад з Ілоном Маском. Кай також відвідувала заходи, пов'язані з інавгурацією Трампа на початку 2025 року.

Кай на Багамах, фото з її сторінки в інстаграмі

Кай і Дональд Трамп, фото з її сторінки в інстаграмі

Кай у Вашингтоні, фото з її сторінки в інстаграмі

