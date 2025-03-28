В 19 лет был самым богатым депутатом Краматорска: как выглядит старший сын скандальной Королевской

Ростислав вместе с родителями уехал за границу

Бывшая народный депутат Украины Наталья Королевская, которая "протолкнула" в Верховую Раду своего мужа Юрия Солода, помогала построить политическую карьеру и своему старшему сыну Ростиславу. В 19 лет, не имея высшего образования, молодой человек стал депутатом городского совета Краматорска в Донецкой области.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит старший сын экс-депутатов Натальи Королевской и Юрия Солода и что о нем известно. Мы узнали о Ростиславе Солоде некоторые подробности.

Ростислав Солод — что известно о старшем сыне Натальи Королевской

В 2001 году бывший народный депутат Наталья Королевская родила Юрию Солоду сына, которого назвали Ростислав. Всего семья воспитывает четверых детей, одну девочку они удочерили в 2017 году.

В 2020 году, когда Ростиславу исполнилось 19 лет, он решил пойти по стопам родителей и построить карьеру в политике. Старший сын Королевской баллотировался в городской Краматорский совет от пророссийской партии "Оппозиционный блок — За жизнь" (ОПЗЖ), куда входила его мама и отец. Но до выборов Ростислав не имел никакого отношения к Краматорску.

Сын Натальи Королевской в 19 лет был депутатом

На последних выборах в донецком городе была сложная система голосования, когда избиратели могли голосовать как за партию, так и за конкретного кандидата. Но все равно главным показателем были голоса за партию, и чем больше их за определенную политическую силу, тем больше ее представителей попадет в городской совет.

Ростислав Солод был самым богатым депутатом Краматорска

Собственно от "ОПЗЖ" в Краматорский совет прошло 14 депутатов и среди них оказался Ростислав Солод. И он стал не только самым молодым депутатом Краматорска, но и самым богатым, поскольку владел тогда криптовалютой в сумме более 675 млн гривен.

Ростислав Солод пропускал сессии городского совета

Только к своим обязанностям он относился недобросовестно, поскольку Ростислав всего четыре раза посещал сессии.

Где сейчас Ростислав Солод и чем занимается

В 2023 году Ростислав, вслед за родителями, сложил свои полномочия и выехал из Украины. В СМИ пишут, что за границей сын Натальи Королевской начал развивать криптопирамиду.

В своих социальных сетях он анонсировал выпуск токена проекта HitBeat Music (HBM) – будущей музыкальной платформы, на которой слушатели смогли бы поддержать исполнителей криптовалютой. Но биржи, на которых Ростислав хотел торговать токенами, имели плохую репутацию, да и самого музыкального сервиса не было. Юноша предлагал людям делать инвестиции в проект и покупать токены, обещая за это высокие доходы от процентов.

Как выглядит старший сын Натальи Королевской

Но вскоре этот сомнительный бизнес "прикрыли", а в Казахстане в конце мая 2023 года задержали предполагаемого организатора пирамиды HitBeat Music.

Известно, что в 2021 году старший сын Королевской начал вести самостоятельную жизнь, съехал от родителей и лишился всех своих сбережений в криптовалюте. Однако в декларации не указано имя человека, которому Ростислав подарил или передал свои доходы. Единственное, что он указал — это подарок отца на 95 тысяч гривен.

Ростислав Солод продвигал сомнительный бизнес

А после начала полномасштабной войны сбережения Солода-младшего выросли с 5 тысяч до 15 тысяч долларов. В 2022 году, как сказано в декларации, Юрий Солод подарил сыну 900 тысяч гривен.

И в следующем году Ростислав снова получил большую сумму от отца, а именно 1, 227 млн ​​гривен, и у него остались еще сбережения 15 тысяч долларов. То есть в течение своей депутатской деятельности Ростислав Солод зарплату не получал, а все денежные средства ему передавали родители.

В 2023 году, как выяснили в ходе расследования "Батальон Дубай" журналисты издания "Украинская правда", Ростислав Солод находится с родителями в ОАЭ. Его, как и Наталью Королевскую и Юрия Солода, видели в одном из ресторанов в Дубае. В октябре 2022 года бывшие депутаты Украины приобрели там недвижимость на 10 миллионов долларов.

Ростислав Солод вместе с родителями уехал в ОАЭ

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