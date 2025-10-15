Ви б її не впізнали: як виглядала в молодості Наталія Королевська, яка втекла в Дубаї

Королевська зараз виглядає зовсім по-іншому

Проросійська політикиня і колишня нардепка Наталія Королевська, яку НАБУ оголосило у розшук, суттєво змінилась з часів молодості. На деяких фото з юності її складно впізнати.

Що треба знати:

Наталія Королевська мала пишні форми в молодості

Вона добре вчилась у школі

Королевська має добрі стосунки зі своїм братом

"Телеграф" вирішив з'ясувати, якою була політикиня в молодості і що відомо про цей період її життя.

Наталія Королевська в молодості

Королевська народилася у містечку Красний Луч на Луганщині. Наталія відвідувала школу у рідному місті. Як згадували знайомі, Королевська вчилась на "четвірки" і "п'ятірки". Також про неї згадували як про "королівську модницю". У шкільні та університетські роки Королевська мала пишні форми, тож у мережі її називали "пампушкою".

Королевська в дитинстві, фото: bilshe.com

Королевська в дитинстві, фото з мережі

В юності Королевську часто бачили з її братом Костянтином, який на 10 років старший. Він став для неї і другом, і наставником. Костянтин відвідував різні культурні заходи із Королевською.

З дитинства Наташі я найкраще пам'ятаю один випадок. Ми пішли з нею на новорічний ранок в місцевий Палац культури. Атмосфера святкова: прикрашена ялинка, люди в ошатному вбранні, гримить музика. А Наташа в той час дуже любила танцювати. Коли я почула музику, то одразу почала танцювати. Вона так захопилася танцями, що втратила мене з поля зору. Коли музика зупинилася, Наташа розплакалася — мене не було поруч. Вперше в житті я побачив її розгубленою і зі сльозами на очах. Я більше ніколи не помічав, щоб Наташа плакала. Костянтин Королевський

Королевська в юності, фото: bilshe.com

Подейкували, що саме Костянтин значною мірою вплинув на кар'єрний розвиток Королевської. Він обіймав посаду заступника міністра регіонального розвитку Росії та був фігурантом кримінальної справи про розкрадання та присвоєння понад 90 мільйонів рублів із бюджету Москви. У 2019 році з'явилась інформація, що Костянтин займається устричним бізнесом із радником диктатора Путіна.

Королевська з братом Костянтином, фото: bilshe.com

Після початку повномасштабного вторгнення стало відомо, що Королевська разом із родиною виїхала у Дубаї. Повідомлялось, що там політикиня разом із чоловіком, Юрієм Солодом, придбала нерухомість на понад $10 млн (понад 410 млн грн). У 2023 році Королевська і Солод склали мандати народних депутатів "за станом здоров’я та сімейними обставинами".

Королевська і Солод, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, де жила Наталія Королевська до початку повномасштабної війни. Зараз маєток виставили на продаж.