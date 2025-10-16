Управитесь за считаные минуты: как быстро подготовить много винограда для сока (видео)

На это уйдет всего несколько минут

Все, кто любит закрывать на зиму виноградный сок, знает, что сначала нужно долгое время помучаться с отделением веточек от самого винограда. Но есть лайфхак, который избавит вас от этой проблемы и процесс подготовки ягоды к закрутке станет легче.

Что нужно знать:

Виноград отделяют от веточек, чтобы избежать горечи в уже готовом соке

Для быстро отделения ягод можно использовать шуруповерт на небольшой скорости

С помощью шуруповёрта также можно сделать и сам сок

Соответствующее видео было опубликовано в TikTok на странице zakarpatska_gostynnist. На ролике мужчина показал, что использует шуруповерт для простого и быстрого отделения веточек.

Я взял на шпильку накрутил проволоку. Далее — гайка-шайба-шпилька- гайка-шайба-проволока-шайба-гайка описал автор видео, как собрал свое устройство.

Далее он частями кладет виноград в ведро, примерно по 1-2 кг, и включает шуруповерт на первую скорость и начинает перебивать виноград. Уже через несколько минут веточки отделяются от ягод и их можно легко убрать. После этого он добавляет в ведро еще 1-2 кг и продолжает их перебивать.

Когда ведро заполнилось где-то до половины, автор ролика показывает, что он переключает шуруповерт на вторую скорость и перебивает виноград в сок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подготовить виноград на зиму. Есть четыре главных правила, чтобы в следующем году он хорошо плодоносил.