Управитесь за считаные минуты: как быстро подготовить много винограда для сока (видео)

Анастасия Мокрик
Назван полезный лайфхак для приготовления виноградного сока Новость обновлена 16 октября 2025, 15:48
Назван полезный лайфхак для приготовления виноградного сока. Фото Коллаж "Телеграфа"

На это уйдет всего несколько минут

Все, кто любит закрывать на зиму виноградный сок, знает, что сначала нужно долгое время помучаться с отделением веточек от самого винограда. Но есть лайфхак, который избавит вас от этой проблемы и процесс подготовки ягоды к закрутке станет легче.

Что нужно знать:

  • Виноград отделяют от веточек, чтобы избежать горечи в уже готовом соке
  • Для быстро отделения ягод можно использовать шуруповерт на небольшой скорости
  • С помощью шуруповёрта также можно сделать и сам сок

Соответствующее видео было опубликовано в TikTok на странице zakarpatska_gostynnist. На ролике мужчина показал, что использует шуруповерт для простого и быстрого отделения веточек.

Я взял на шпильку накрутил проволоку. Далее — гайка-шайба-шпилька- гайка-шайба-проволока-шайба-гайка

описал автор видео, как собрал свое устройство.

Далее он частями кладет виноград в ведро, примерно по 1-2 кг, и включает шуруповерт на первую скорость и начинает перебивать виноград. Уже через несколько минут веточки отделяются от ягод и их можно легко убрать. После этого он добавляет в ведро еще 1-2 кг и продолжает их перебивать.

Когда ведро заполнилось где-то до половины, автор ролика показывает, что он переключает шуруповерт на вторую скорость и перебивает виноград в сок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подготовить виноград на зиму. Есть четыре главных правила, чтобы в следующем году он хорошо плодоносил.

