Управитесь за считаные минуты: как быстро подготовить много винограда для сока (видео)
На это уйдет всего несколько минут
Все, кто любит закрывать на зиму виноградный сок, знает, что сначала нужно долгое время помучаться с отделением веточек от самого винограда. Но есть лайфхак, который избавит вас от этой проблемы и процесс подготовки ягоды к закрутке станет легче.
Что нужно знать:
- Виноград отделяют от веточек, чтобы избежать горечи в уже готовом соке
- Для быстро отделения ягод можно использовать шуруповерт на небольшой скорости
- С помощью шуруповёрта также можно сделать и сам сок
Соответствующее видео было опубликовано в TikTok на странице zakarpatska_gostynnist. На ролике мужчина показал, что использует шуруповерт для простого и быстрого отделения веточек.
Я взял на шпильку накрутил проволоку. Далее — гайка-шайба-шпилька- гайка-шайба-проволока-шайба-гайка
Далее он частями кладет виноград в ведро, примерно по 1-2 кг, и включает шуруповерт на первую скорость и начинает перебивать виноград. Уже через несколько минут веточки отделяются от ягод и их можно легко убрать. После этого он добавляет в ведро еще 1-2 кг и продолжает их перебивать.
Когда ведро заполнилось где-то до половины, автор ролика показывает, что он переключает шуруповерт на вторую скорость и перебивает виноград в сок.
