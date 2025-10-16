Впораєтеся за лічені хвилини: як швидко підготувати багато винограду для соку (відео)

На це піде лише кілька хвилин

Всі, хто любить закривати на зиму виноградний сік, знає, що спочатку потрібно довгий час помучитися з відділенням гілочок від винограду. Але є лайфхак, який позбавить вас цієї проблеми і процес підготовки ягоди до закрутки стане легше.

Що потрібно знати:

Виноград відокремлюють від гілочок, щоб уникнути гіркоти у вже готовому соку

Для швидкого відділення ягід можна використовувати шурупокрут на невеликій швидкості

За допомогою шурупокрута також можна зробити й сам сік

Відповідне відео було опубліковано в TikTok на сторінці zakarpatska_gostynnist. На ролику чоловік показав, що використовує шурупокрут для простого та швидкого відділення гілочок.

Я взяв на шпильку накрутив дріт. Далі — гайка-шайба-шпилька-гайка-шайба-дріт-шайба-гайка описав автор відео, як зібрав свій пристрій.

Далі він частинами кладе виноград у відро приблизно по 1-2 кг, і включає шурупокрут на першу швидкість і починає перебивати виноград. Вже за кілька хвилин гілочки відокремлюються від ягід і можна легко прибрати. Після цього він додає у цебро ще 1-2 кг і продовжує їх перебивати.

Коли цебро заповнилося десь до половини, автор ролика показує, що він перемикає шурупокрут на другу швидкість і перебиває виноград у сік.

