Впораєтеся за лічені хвилини: як швидко підготувати багато винограду для соку (відео)
На це піде лише кілька хвилин
Всі, хто любить закривати на зиму виноградний сік, знає, що спочатку потрібно довгий час помучитися з відділенням гілочок від винограду. Але є лайфхак, який позбавить вас цієї проблеми і процес підготовки ягоди до закрутки стане легше.
Що потрібно знати:
- Виноград відокремлюють від гілочок, щоб уникнути гіркоти у вже готовому соку
- Для швидкого відділення ягід можна використовувати шурупокрут на невеликій швидкості
- За допомогою шурупокрута також можна зробити й сам сік
Відповідне відео було опубліковано в TikTok на сторінці zakarpatska_gostynnist. На ролику чоловік показав, що використовує шурупокрут для простого та швидкого відділення гілочок.
Я взяв на шпильку накрутив дріт. Далі — гайка-шайба-шпилька-гайка-шайба-дріт-шайба-гайка
Далі він частинами кладе виноград у відро приблизно по 1-2 кг, і включає шурупокрут на першу швидкість і починає перебивати виноград. Вже за кілька хвилин гілочки відокремлюються від ягід і можна легко прибрати. Після цього він додає у цебро ще 1-2 кг і продовжує їх перебивати.
Коли цебро заповнилося десь до половини, автор ролика показує, що він перемикає шурупокрут на другу швидкість і перебиває виноград у сік.
