Впораєтеся за лічені хвилини: як швидко підготувати багато винограду для соку (відео)

Анастасія Мокрик
Названо корисний лайфхак для приготування виноградного соку
Названо корисний лайфхак для приготування виноградного соку.

На це піде лише кілька хвилин

Всі, хто любить закривати на зиму виноградний сік, знає, що спочатку потрібно довгий час помучитися з відділенням гілочок від винограду. Але є лайфхак, який позбавить вас цієї проблеми і процес підготовки ягоди до закрутки стане легше.

Що потрібно знати:

  • Виноград відокремлюють від гілочок, щоб уникнути гіркоти у вже готовому соку
  • Для швидкого відділення ягід можна використовувати шурупокрут на невеликій швидкості
  • За допомогою шурупокрута також можна зробити й сам сік

Відповідне відео було опубліковано в TikTok на сторінці zakarpatska_gostynnist. На ролику чоловік показав, що використовує шурупокрут для простого та швидкого відділення гілочок.

Я взяв на шпильку накрутив дріт. Далі — гайка-шайба-шпилька-гайка-шайба-дріт-шайба-гайка

описав автор відео, як зібрав свій пристрій.

Далі він частинами кладе виноград у відро приблизно по 1-2 кг, і включає шурупокрут на першу швидкість і починає перебивати виноград. Вже за кілька хвилин гілочки відокремлюються від ягід і можна легко прибрати. Після цього він додає у цебро ще 1-2 кг і продовжує їх перебивати.

Коли цебро заповнилося десь до половини, автор ролика показує, що він перемикає шурупокрут на другу швидкість і перебиває виноград у сік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як підготувати виноград на зиму. Є чотири головні правила, щоб у наступному році він добре плодоносив.

