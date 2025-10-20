От вас уйдут удача и благополучие, если сделаете это в праздник 20 октября

Узнайте, почему сегодня нельзя взбивать подушки и жениться

В этот понедельник православная и греко-католическая церковь почитает великомученика Артемия Антиохийского. По новоюлианскому церковному календарю, святого вспоминают 20 октября.

Артемий жил в IV веке и служил военачальником при императоре Константине Великом. За преданность и честность он был назначен наместником Египта, но после смерти Константина к власти пришел Юлиан Отступник, прославившийся жестокими гонениями на христиан. Артемий не мог спокойно смотреть на страдания верующих, которых бросали в темницы, пытали и унижали. Однажды он открыто выступил против язычников, за что был арестован и подвергнут мучительным пыткам. В итоге они приговорили святого к смерти через обезглавливание.

С древних времен Артемия почитали как заступника от болезней. 20 октября наши предки начинали день с молитвы к святому, прося у него защиты и исцеления. В этот день крестьяне активно готовились к зиме, дыхание которой уже чувствовалось и днем, и ночью.

Фото: freepik

Что нельзя делать 20 октября

Вытряхивать матрасы, взбивать подушки — с пылью уйдет благополучие.

Оставлять дела на полпути — их больше не удастся завершить.

Смотреть на летящих птиц – они унесут денежное благополучие.

Делать предложения о замужестве, венчаться и отмечать свадьбы — такие браки не принесут счастья.

Народные приметы 20 октября

Волчий вой сулит сильные морозы и лютую зиму.

Холодная погода — теплую зиму.

На лиственнице видны иголки — в ближайшее время снегопадов не будет.

У кого именины 20 октября

Сегодня именины празднуют Артем, Герман, Ирина, Леонид, Николай, Павел, Петр.

Праздники и события 20 октября

Всеукраинский день борьбы с заболеванием на рак молочной железы

Международный день авиадиспетчера (International Day of Air Traffic Controller)

Международный день повара (International Chefs Day)

Международный день ленивца (International Sloth Day)

Всемирный день борьбы с остеопорозом (World Osteoporosis Day)

Международный день регулировки своего стула

Напомним, что в середине осени есть много государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных в октябре.