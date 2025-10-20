От вас уйдут удача и благополучие, если сделаете это в праздник 20 октября
Узнайте, почему сегодня нельзя взбивать подушки и жениться
В этот понедельник православная и греко-католическая церковь почитает великомученика Артемия Антиохийского. По новоюлианскому церковному календарю, святого вспоминают 20 октября.
Артемий жил в IV веке и служил военачальником при императоре Константине Великом. За преданность и честность он был назначен наместником Египта, но после смерти Константина к власти пришел Юлиан Отступник, прославившийся жестокими гонениями на христиан. Артемий не мог спокойно смотреть на страдания верующих, которых бросали в темницы, пытали и унижали. Однажды он открыто выступил против язычников, за что был арестован и подвергнут мучительным пыткам. В итоге они приговорили святого к смерти через обезглавливание.
С древних времен Артемия почитали как заступника от болезней. 20 октября наши предки начинали день с молитвы к святому, прося у него защиты и исцеления. В этот день крестьяне активно готовились к зиме, дыхание которой уже чувствовалось и днем, и ночью.
Что нельзя делать 20 октября
- Вытряхивать матрасы, взбивать подушки — с пылью уйдет благополучие.
- Оставлять дела на полпути — их больше не удастся завершить.
- Смотреть на летящих птиц – они унесут денежное благополучие.
- Делать предложения о замужестве, венчаться и отмечать свадьбы — такие браки не принесут счастья.
Народные приметы 20 октября
- Волчий вой сулит сильные морозы и лютую зиму.
- Холодная погода — теплую зиму.
- На лиственнице видны иголки — в ближайшее время снегопадов не будет.
У кого именины 20 октября
Сегодня именины празднуют Артем, Герман, Ирина, Леонид, Николай, Павел, Петр.
Праздники и события 20 октября
- Всеукраинский день борьбы с заболеванием на рак молочной железы
- Международный день авиадиспетчера (International Day of Air Traffic Controller)
- Международный день повара (International Chefs Day)
- Международный день ленивца (International Sloth Day)
- Всемирный день борьбы с остеопорозом (World Osteoporosis Day)
- Международный день регулировки своего стула
