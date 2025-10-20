Від вас підуть удача і добробут, якщо зробите це у свято 20 жовтня

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна збивати подушки та одружуватися

Цього понеділка православна та греко-католицька церква вшановує великомученика Артемія Антіохійського. За новоюліанським церковним календарем, святого згадують 20 жовтня.

Артемій жив у IV столітті і служив воєначальником за імператора Костянтина Великого. За відданість і чесність його було призначено намісником Єгипту, але після смерті Костянтина до влади прийшов Юліан Відступник, який прославився жорстокими гоніннями на християн. Артемій не міг спокійно дивитися на страждання вірян, яких кидали у в’язниці, катували та принижували. Якось він відкрито виступив проти язичників, за що був заарештований і підданий болісним тортурам. У результаті вони засудили святого на смерть через обезголовлення.

З давніх-давен Артемія шанували як заступника від хвороб. 20 жовтня наші пращури розпочинали день з молитви до святого, просячи у нього захисту та зцілення. У цей день селяни активно готувалися до зими, подих якої відчувався і вдень, і вночі.

Фото: freepik

Що не можна робити 20 жовтня

Витрушувати матраци, збивати подушки — з пилом піде добробут.

Залишати справи на півдорозі – їх більше не вдасться завершити.

Дивитися на перелітних птахів – вони заберуть грошовий добробут.

Робити пропозиції про заміжжя, вінчатися та відзначати весілля – такі шлюби не принесуть щастя.

Народні прикмети 20 жовтня

Вовче виття обіцяє сильні морози та люту зиму.

Холодна погода — теплу зиму.

На модрині видно голки — найближчим часом снігопадів не буде.

У кого іменини 20 жовтня

Сьогодні іменини святкують Артем, Герман, Ірина, Леонід, Микола, Павло, Петро.

Свята та події 20 жовтня

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози

Міжнародний день авіадиспетчера (International Day of Air Traffic Controller)

Міжнародний день кухаря (International Chefs Day)

Міжнародний день лінивця (International Sloth Day)

Всесвітній день боротьби з остеопорозом (World Osteoporosis Day)

Міжнародний день регулювання свого стільця

Нагадаємо, що у середині осені є багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних у жовтні.