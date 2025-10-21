"Вокзальный помощник" от УЗ. Как заказать помощь и кто имеет право получить ее бесплатно

Получить помощь на вокзалах Украины может любой пассажир

"Укрзализныця", несмотря на всю критику, пытается сделать путешествия удобными для украинцев. Недавно УЗ показала новый вагон для людей с особыми потребностями, а абсолютно все пассажиры при необходимости могут заказать помощника на вокзале.

В "Укрзализныце" рассказали, что заказывать помощника на вокзале нужно онлайн. Это можно сделать в любое время, независимо от времени покупки билетов. Для этого нужно выполнить три простых шага:

Выбрать "Профиль" — "Мои билеты"

Нажать на отметку "меню" и выбрать пункт "Заказать помощника"

Указать, в какой именно помощи нуждаетесь

Сколько стоит помощь помощника на вокзале и кто может получить ее бесплатно

Заказать помощника на вокзале УЗ может каждый пассажир, нуждающийся в помощи, но бесплатно услуга предоставляется только лицам с инвалидностью и маломобильным пассажирам. Им помогают при посадке или высадке из поезда и в передвижении по вокзалу.

Защитники с инвалидностью на вокзале

За деньги заказать помощника может каждый, кто нуждается в помощи. Помощник поможет сойти с поезда и перенести багаж. Стоимость услуги — 55 гривен за каждый багаж весом более 40 кг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вернуть билет онлайн, если сайт УЗ выдает ошибку. Это можно сделать даже после отправки поезда.