Здесь хотели воспитывать детей, а теперь сквозь крышу пробиваются деревья: что случилось с замком Вальмана в Запорожье

Каждая из четырех сторон здания имеет свой оригинальный фасад

Замок Вальмана — одно из самых необычных зданий Запорожья и, возможно, уникальное во всей Украине. Он находится на территории одной из бывших менонитских колоний, на улице Розенталь, 7. Несмотря на название, это не настоящий замок, а сооружение, построенное в стиле немецкого модерна — югендстиля. Но из-за необічного внешнего вида, шпиля и арочных окон название "замок" закрепилось за ним на долгие годы.

"Телеграф" рассказывает историю этого необычного здания.

Точная дата строительства замка Вальмана неизвестна. В некоторых источниках датой основания называется 1896 год. Инициатором строительства была жена известного промышленника Андреаса Вальмана — Катарина Вальман. После обучения в Германии она вдохновилась идеей организации детских садов, которых тогда еще не существовало в Российской империи. Катарина задумала создать учреждение нового типа — просторное, светлое и эстетичное. Но воплотить планы в жизнь ей не удалось: началась революция 1917 года, и строительство затянулось. Завершили здание уже после революции, примерно к 1930 году, после смерти супругов Вальманов.

Наиболее раннее фото замка Вальмана. Фото hronologia.zp.ua

Архитектура замка Вальмана поражает. Это трехэтажное здание с большим количеством арочных окон, балконов и шпиля, каждая сторона которого имеет свой уникальный облик. С первого взгляда невозможно определить главный фасад — каждый из четырех выглядит как парадный.

План первого этажа замка Вальмана. Фото hronologia.zp.ua

Внутренняя планировка была продумана с не меньшим вниманием: просторный холл, двухмаршевая лестница, квадратные пропорции помещений.

Из здания выпадает кирпич, а некоторые окна замурованы. Фото facebook.com/tp.zp.ua

Судьба здания сложилась иначе, чем задумывала Катарина Вальман. В советский период замок вошел в комплекс Педагогического училища, где размещалось общежитие, а с 1980-х годов в нем расположился районный отдел образования. Здание продолжает использоваться по сей день.

На крыше замка проростают деревья. Фото zp.depo.ua

Замок Вальмана внесен в государственный реестр недвижимых памятников Украины. Но даже несмотря на это, здание находится в запущенном состоянии. Стены замка покрыты трещинами, повреждена декоративная кладка, оконные и дверные обрамления, балконы, ограждения частично разрушены, многие оконные проемы замурованы кирпичом, а на крыше уже несколько лет растет дерево.

Ранее "Телеграф" рассказывал про дом Питры в Харькове. Архитектор Владимир Покровский строил его для себя, но продал на последнем этапе строительства.