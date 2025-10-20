Это здание в Харькове называют загадочным: как выглядит "масонский дом" и действительно ли там заседала тайная ложа

О полуразрушенном доме ходят легенды

В Харькове сохранилось немало старых зданий с интересной историей. Особое место среди них занимает "масонский дом" на улице Святодуховской, 10 (ранее — Пролетарской). Из-за связанных с ним легенд, это здание часто называют загадочным.

"Дом масонов" построили в 1908 году. Его владельцами были мещане Дмитрий Евграфович и Екатерина Васильевна Красий. Имя архитектора достоверно неизвестно. Существует предположение, что проект мог принадлежать Алексею Бекетову. В пользу этой версии говорит стиль постройки — изящный модерн с характерными плавными линиями, декоративной лепниной и необычной игрой форм окон и дверей. Тем не менее, в официальных списках работ Бекетова этот дом не упоминается.

Свое неофициальное название особняк получил благодаря легенде, что до 1918 года здесь якобы проходили тайные собрания харьковской масонской ложи. Документальных подтверждений этим слухам нет. Также на фасаде отсутствует какая-либо масонская символика. Известно лишь, что в начале XX века в Харькове действительно существовало несколько масонских объединений, в том числе ложа, названная в честь Тараса Шевченко.

За долгие годы существования дом потерял великолепие. В свое время часть "Дома масонов" выкупили, некоторое время там работал хостел, но его закрыли.

Первый этаж особняка почти полностью разрушен, особенное круглое окно и другие заложены кирпичом, а отдельные элементы архитектурного декора утеряны.

