"Очень странно". Украинцы подозревают обман с победителями в акции Monobank с лимонами

Итоги розыгрыша вызвали бурное обсуждение в соцсетях

Лимонная "лихорадка" от Монобанка подошла к концу и украинцы уже хвастаются в сети результатами розыгрыша. В соцсетях началось бурное обсуждение призов и тех, кто их получил. Как оказалось, не все верят в правдивость акции.

Один из пользователей соцсети Threads Денис Еремеев опубликовал скриншоты и рассказал, что выиграл iPhone Air в розыгрыше с лимонами от Монобанка. Под его постом началось обсуждение, в котором некоторые пользователи выразили сомнения, что все было по-честному.

Главное подозрение хейтеров акции с лимонами в том, что призы получили сотрудники самого банка или же их родственники. Также странным для юзеров выглядит то, что именно именно пост про призы от Монобанка — первый на странице победителей.

Мне нравится тот факт, что у всех победителей пост о выигрыше Айфона от Монобанка первый в Тредсе. Больше на страницах ничего нет. Очень странно.

Сколько вам доплатили, чтобы вы выложили этот пост?

Странно что это единственный пост у вас

Неужели вы существуете? А Вы точно не работаете в Монобанке и не являетесь родственником кого-то из Монобанка?

О, ну хоть кто-то стал писать, что получил эти айфоны. Потому что начались теории глобального налипилова.

Отметим, что были среди пользователей и те, кто искренне порадовался за победителей розыгрыша. Некоторые делились своим опытом и жаловались, что ничего не выиграли.

Напомним, Монобанк проводил эту акцию с лимонами, чтобы отпраздновать то, что у них уже 10 миллионов клиентов. Пользователи искали лимоны, спрятанные в приложении и получали за это призы, включая айфоны, квартиру, BMW 3 Series и сладости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Monobank назвал тех, кому достались iPhone за собранные лимоны. Полный список победителей.