Не дайте часам себя обмануть: на каких устройствах тайминг нужно переводить вручную

Уже в это воскресенье Украина переходит на зимнее время

В последнее воскресенье октября, 26 числа, Украина традиционно переходит на зимнее время. Эту практику собирались отменить, Верховная Рада даже проголосовала соответствующий закон, однако президент Зеленский его так и не подписал.

Как известно, многие электронные устройства, подключенные к интернету, переводят часы автоматически. Так, вам уже не нужно просыпаться в 4 часа утра, чтобы перевести стрелки на час назад. В телефоне, ноутбуке, планшете, фитнес-трекерах и других гаджетах, которые подключены к сети, правильное время установится автоматически. Однако, есть некоторые устройства и девайсы, которые придется настраивать вручную.

Что переводить вручную?

Механические часы: настенные, наручные или с маятником.

Старая бытовая техника: духовки, микроволновки, плиты и другая техника, не подключенная к сети.

Автомобильные часы: аналоговые часы в старых моделях автомобилей.

Другие устройства: устаревшие системы учета времени на предприятиях или в транспорте.

Эксперты рекомендуют заранее позаботится о том, чтобы настроить все механические часы и проверить исправность устройств и приборов. Это нужно, чтобы не возникала путаница с новым графиком отсчета времени.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему часы переводят в выходные и когда Украина переходит на зимнее время.