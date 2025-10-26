Украина переходит на зимнее время. Как не запутаться, который сейчас час

На электронных устройствах время переводится автоматически

В ночь на воскресенье, 26 октября Украина переходит на зимнее время. В 4:00 часы нужно будет перевести на час назад (с 4:00 на 3:00).

Что нужно знать:

Несмотря на все споры по этому поводу, Украина продолжает переходить на сезонное время

Этой ночью часы нужно перевести на час назад, у нас есть дополнительный час сна

Не запутаться во времени помогут сайты, которые всегда транслируют точное время

Традиционно переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября. Часто в этот период возникает путаница, который час. "Телеграф" рассказывает, где узнать точное время в Украине.

Где узнать актуальное время

Есть сайты, которые фиксируют и сообщают текущее время. К примеру, его можно узнать на сайте timezones. Кроме того, актуальное время можно смотреть на сайте godinnik.com.

На телефонах, ноутбуках, компьютерах, других электронных устройствах время обычно переводится автоматически. Однако иногда устройства из-за сбоя могут показывать разное время. Именно в такие моменты пригодятся сайты, транслирующие актуальное время.

Переход на зимнее время в Украине — что известно

В Украине эта практика началась при Советском союзе. Первый сезонный перевод часов в Украине произошел в 1981 году. Считалось, что перевод часов позволяет более рационально использовать светлую часть суток и экономить электроэнергию.

Переход на зимнее время

В 1992 переходы на сезонное время были утверждены постановлением Верховной Рады Украины. Однако у этой практики много противников и в 2024 году ВР приняла законопроект, отменяющий перевод часов. Впрочем, уже больше года этот документ лежит на подписи у президента Владимира Зеленского неподписанным. Тем временем продолжается практика перехода на летнее и зимнее время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда пошла традиция переводить часы. По состоянию на 2025 год, переход на зимнее и летнее время практикуют примерно в 60 странах мира. Это делает и большинство стран Европы.