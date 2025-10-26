Україна переходить на зимовий час. Як не заплутатися, котра зараз година

На електронних пристроях час переводиться автоматично

В ніч на неділю, 26 жовтня Україна переходить на зимовий час. О 4:00 годинник потрібно буде перевести на годину назад (з 4:00 на 3:00).

Що треба знати:

Попри всі суперечки щодо цього, Україна продовжує переходити на сезонний час

Цієї ночі годинники треба перевести на годину назад, маємо додаткову годину сну

Не заплутатися у часі допоможуть сайти, які завжди транслюють точний час

Традиційно перехід на літній час відбувається в останню неділю березня, а на зимовий — в останню неділю жовтня. Часто в цей період виникає плутанина, котра година. "Телеграф" розповідає, де дізнатися точний час в Україні.

Де дізнатися актуальний час

Існують сайти, які фіксують та повідомляють поточний час. Наприклад, його можна дізнатися на сайті timezones. Крім того, актуальний час можна дивитися на сайті godinnik.com.

На телефонах, ноутбуках, комп'ютерах, інших електронних пристроях час, зазвичай, переводиться автоматично. Проте часом пристрої, через збій можуть показувати різний час. Саме у такі моменти стануть у пригоді сайти, що транслюють актуальний час.

Перехід на зимовий час в Україні — що відомо

В Україні ця практика почалася за часів Радянського союзу. Перше сезонне переведення годинників в Україні сталося у 1981 році. Вважалося, що переведення годинників дає змогу раціональніше використовувати світлу частину доби і економити електроенергію.

Перехід на зимовий час

У 1992 році переходи на сезонний час були затверджені постановою Верховної Ради України. Проте ця практика має багато противників і у 2024 році ВР ухвалила законопроєкт, що скасовує переведення годинників. Однак вже понад рік цей документ лежить на підписі у президента Володимира Зеленського непідписаним. Тим часом триває практика переходу на літній та зимовий час.

Раніше "Телеграф" розповідав, звідки пішла традиція переводити годинники. Станом на 2025 рік перехід на зимовий та літній час практикують приблизно у 60 країнах світу. Це роблять більшість країн Європи.