Вызывает тяжелые ожоги и даже смерть. В Украине заметили насекомое с очень токсичным ядом (фото)
Яд насекомого очень токсичен
Украинка нашла "интересного" жучка, который оказался токсичным. С наступлением холодов насекомые ищут теплое место для зимовки – раньше в дома украинцев начали лезть гигантские насекомые с ядом, от которого можно умереть.
"Милого" небольшого жучка, которого нашла в Николаевской области 21 октября, украинка показала в Facebook-группе "Комахи України". Женщина попросила определить насекомое. Его идентифицировали, оказалось, что это майка осенняя (Meloe autumnalis) — это один из видов жуков семьи Нарывников (Meloidae). Этот жук выделяет опасный яд. Знатоки посоветовали не держать жука голыми руками.
Майка осенняя выделяет яд, от которого можно умереть
Жук выделяет высокотоксичное вещество кантаридин, которое может привести к смерти человека. Причем смертельную дозу может содержать один жук. Майка выделяет кантаридин для самозащиты, когда ее трогают.
Летальные последствия очень редки и чаще всего случаются, если человек проглотит яд. К примеру, не помоет руки после того, как на них попал яд жука, а потом будет что-то есть. Либо жук попадет в еду.
Кантаридин является мощным раздражителем. При попадании внутрь он вызывает быструю интоксикацию, поражая желудочно-кишечный тракт, мочевые пути и печень. Также яд может вызвать острую почечную недостаточность.
Контакт яда майки с кожей не приводит к смерти. Однако кантаридин вызывает сильные и болезненные химические ожоги, волдыри и воспаления.
Важно понимать, что жук-майка не нападает на человека и не жалит. Яд насекомое выделяет исключительно для самозащиты — когда его трогают, давят или оно попадает в пищу. Поэтому главная мера предосторожности — не трогать жука голыми руками и внимательно осматривать место, где вы сидите на траве.
Жук Майка осенняя — как выглядит
Жук черный или темно-синий, длиной от 10 до 35 мм с характерными крыльями. Все жуки-майки имеют редуцированные (укороченные) надкрылья, которые частично прикрывают брюшко. Задних крыльев нет, потому эти жуки не могут летать. У самок большое и раздутое брюшко.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Запорожье объявили карантин из-за опасного вредителя. Что известно о зловещем насекомом.