Вызывает тяжелые ожоги и даже смерть. В Украине заметили насекомое с очень токсичным ядом (фото)

Яд насекомого очень токсичен

Украинка нашла "интересного" жучка, который оказался токсичным. С наступлением холодов насекомые ищут теплое место для зимовки – раньше в дома украинцев начали лезть гигантские насекомые с ядом, от которого можно умереть.

"Милого" небольшого жучка, которого нашла в Николаевской области 21 октября, украинка показала в Facebook-группе "Комахи України". Женщина попросила определить насекомое. Его идентифицировали, оказалось, что это майка осенняя (Meloe autumnalis) — это один из видов жуков семьи Нарывников (Meloidae). Этот жук выделяет опасный яд. Знатоки посоветовали не держать жука голыми руками.

Украинка руками держала опасного жука

Жук-майка выглядит характерно

Майка осенняя выделяет яд, от которого можно умереть

Жук выделяет высокотоксичное вещество кантаридин, которое может привести к смерти человека. Причем смертельную дозу может содержать один жук. Майка выделяет кантаридин для самозащиты, когда ее трогают.

Самец жука-майки

Летальные последствия очень редки и чаще всего случаются, если человек проглотит яд. К примеру, не помоет руки после того, как на них попал яд жука, а потом будет что-то есть. Либо жук попадет в еду.

Кантаридин является мощным раздражителем. При попадании внутрь он вызывает быструю интоксикацию, поражая желудочно-кишечный тракт, мочевые пути и печень. Также яд может вызвать острую почечную недостаточность.

Контакт яда майки с кожей не приводит к смерти. Однако кантаридин вызывает сильные и болезненные химические ожоги, волдыри и воспаления.

Важно понимать, что жук-майка не нападает на человека и не жалит. Яд насекомое выделяет исключительно для самозащиты — когда его трогают, давят или оно попадает в пищу. Поэтому главная мера предосторожности — не трогать жука голыми руками и внимательно осматривать место, где вы сидите на траве.

Жук Майка осенняя — как выглядит

Жук черный или темно-синий, длиной от 10 до 35 мм с характерными крыльями. Все жуки-майки имеют редуцированные (укороченные) надкрылья, которые частично прикрывают брюшко. Задних крыльев нет, потому эти жуки не могут летать. У самок большое и раздутое брюшко.

Жук-майка не имеет развитых крыльев

