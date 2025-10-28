Трое сыновей живут за границей: что известно о детях Гордона и как они выглядят

Трое сыновей Гордона живут за границей

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон – многодетный отец. У него семь детей от трех женщин. Сейчас Гордон состоит в браке с журналисткой Олесей Бацман.

Ростислав Гордон

Старшим сыном ведущего является Ростислав, появившийся на свет в 1992 году. Его мать – женщина по имени Наталья. Он получил образование в Киевском институте международных отношений, а затем переехал в США. Ростислав живет в Нью-Йорке, где развивает свои проекты. Также его хобби – это фотография.

Ростислав Гордон, фото из соцсетей его отца

Дмитрий Гордон-младший

Второй сын Гордона от брака со Златой Емельяненко тоже живет в США. Он учился в престижном музыкальном заведении Berklee College of Music в Бостоне. Дмитрий является композитором и работает в сфере музыкального продюсирования.

Дмитрий Гордон-младший, фото из соцсетей его отца

Лев Гордон

Лев родился в браке телеведущего с Еленой Сербиной. Сейчас он проживает в одной из европейских стран. Лев интересуется технологиями и творческими проектами. В интервью Алине Доротюк Гордон рассказывал, что третий его сын испытывает определенные проблемы со здоровьем. Он был бы непригоден к военной службе в Украине.

Лев Гордон, фото из соцсетей его отца

Елизавета Гордон

Елизавета появилась во втором браке Гордона с Еленой Сербиной. Она проживает в Украине. Девушка поддерживает близкие отношения с отцом и его семьей. Чем занимается Елизавета – неизвестно.

Елизавета Гордон, фото из соцсетей ее отца

Санта Гордон

Санта – первая дочь Дмитрия от брака с журналисткой Олесей Бацман. Ей сейчас 13 лет. Девочка проживает с родителями в Киеве. Санта увлекается искусством и обучением, участвует в семейных мероприятиях.

Санта Гордон, фото из соцсетей ее отца

Алиса Гордон

Алиса родилась в 2016 году в Бостоне. Она появилась в браке телеведущего и Бацман. Сейчас ей около 9 лет. Алиса живет в Киеве. Девочка учится в школе, занимается спортом и балетом.

Алиса Гордон, фото из соцсетей ее отца

Лиана Гордон

Лиана – самая младшая дочь Гордона, родившаяся в 2019 году. Иногда родители распространяют фото дочери, но много о ней не рассказывают.

Старшие дочери Гордона от Бацман, фото из его соцсетей

Лиана Гордон

