Хотели убить "шахедом"? Малюк рассказал новые детали о покушении на Гордона

Благодаря спецслужбам покушения не произошло

Убийство журналиста Дмитрия Гордона планировалось двумя способами, один из которых с помощью ракетно-шаходной атаки. Вражеские агенты подробно планировали покушение.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк в эфире "Мы-Украина". Он подробно рассказал, как это должно было произойти.

По словам Малюка, злоумышленники напротив офиса Гордона припарковали авто с видеорегистратором, к которому был онлайн-доступ.

Они уже изучали его график дня и так далее. И вычисляли место, где он ночует. И планировался ракетно-шахедный удар. Им нужно было только дать четкую координату, рассказал глава СБУ

По словам Малюка, украинские спецслужбы задержали злоумышленников на опережение, и им не удалось это сделать.

Глава СБУ говорит, что работала одна группа с бывшим народным депутатом от Партии регионов по фамилии Грушевский. Он сейчас заключен.

Мы их вели вообще по диверсиям на территории Полтавской области. Тогда они организовывали взрывы на железнодорожном сообщении, резали там логистику. Там еще он попал в поле зрения, но в процессе документирования, аудио и видеоконтроля, когда проводили, поняли, что он готовит и проводит визуальное наблюдение за Дмитрием Гордоном, объяснил Малюк.

Покушения на самого главу СБУ

Кроме этого, журналистка спросила, не было ли покушений на самого Малюка. Он ответил, что россияне сейчас планируют покушение именно ракетно-шахедным способом, ведь диверсионно не получается.

Пытаются вычислять места ЗКП (запасные командные пункты) в регионах, куда я выезжаю периодически. Для того чтобы ударить там, где мы не прикрыты Петриотами, баллистикой. Такие случаи были: два Искандера прилетали именно в ЗКП, непосредственно на мой приезд, рассказал Малюк

Кто такой Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон родился 21 октября 1967 в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт.

Как выглядит Дмитрий Гордон

Основатель и главный редактор газеты "Бульвар" (позднее — "Бульвар Гордона")

Вел популярные телепередачи, включая "В гостях у Дмитрия Гордона", где брал интервью у известных деятелей СССР, Украины и мира.

С 2010-х годов активно развивает YouTube-канал, где публикует резонансные интервью, в том числе с оппозиционными корпоративными политиками, бывшими разведчиками и т.д. Имеет более 4,41 млн подписчиков.

С 2014 года занял четкую проукраинскую позицию. Выступает против российской агрессии, активно комментирует политическую ситуацию в Украине и мире.

С 2022 года — активный участник информационного сопротивления в медиапространстве.

