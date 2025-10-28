Троє синів мешкають за кордоном: що відомо про дітей Гордона і як вони виглядають

Троє синів Гордона живуть за кордоном

Український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон є багатодітним батьком. Він має семеро дітей від трьох жінок. Зараз Гордон перебуває у шлюбі з журналісткою Олесею Бацман.

Що відомо про дітей Дмитра Гордона

Ростислав Гордон

Найстаршим сином ведучого є Ростислав, який з'явився на світ у 1992 році. Його матір — жінка на ім’я Наталя. Він здобув освіту в Київському інституті міжнародних відносин, а згодом переїхав до США. Ростислав мешкає у Нью-Йорку, де розвиває власні проєкти. Також його хобі — це фотографія.

Дмитро Гордон-молодший

Другий син Гордона від шлюбу зі Златою Емельяненко також живе у США. Він навчався у престижному музичному закладі Berklee College of Music у Бостоні. Дмитро є композитором і працює у сфері музичного продюсування.

Лев Гордон

Лев народився у шлюбі телеведучого з Оленою Сербіною. Зараз він мешкає в одній із європейських країн. Лев цікавиться технологіями та творчими проєктами. В інтерв'ю Аліні Доротюк Гордон розповідав, що третій його син має певні проблеми зі здоров'ям. Тож він був би непридатним до військової служби в Україні.

Єлизавета Гордон

Єлизавета з'явилась у другому шлюбі Гордона з Оленою Сербіною. Вона проживає в Україні. Дівчина підтримує близькі стосунки із батьком і його родиною. Чим займається Єлизавета — невідомо.

Санта Гордон

Санта — перша донька Дмитра від шлюбу з журналісткою Олесею Бацман. Їй зараз 13 років. Санта мешкає з батьками в Києві. Санта захоплюється мистецтвом і навчанням, бере участь у родинних заходах.

Аліса Гордон

Аліса народилась у 2016 році у Бостоні. Вона з'явилась у шлюбі телеведучого та Бацман. Зараз їй близько 9 років. Аліса живе в Києві. Дівчинка вчиться у школі, займається спортом і балетом.

Ліана Гордон

Ліана — наймолодша донька Гордона, яка народилася у 2019 році. Іноді батьки поширюють фото доньки, але багато про неї не розповідають.

