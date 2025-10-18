Новые экоритуалы вместо сожжения: какие существуют варианты кремации (инфографика, видео)

Наука пришла на помощь семьям, желающим получить прах умершего, но не сжигать тело

Идеи развеять прах над водопадами или на Луне, или в другом красивом месте все больше набирают популярность. В Украине пока доступен только один из способов — кремация. Однако в Европе и США тем, кто хочет быть похороненным, таким образом доступны еще два способа получения праха.

В противоположность кремации – они более экологичны. Во время них нет дыма, однако они гораздо продолжительнее. Это ресомация и промесия.

Вода вместо огня: как работает ресомация

По сути – ресомация – это процесс погружения тела в щелочной раствор, где оно растворяется. Этот процесс еще называют водной кремацией. Тело сначала помещают в саван, изготовленный из биоразлагаемых материалов, а затем осторожно помещают в специальный аппарат, где в течение короткого времени (около 3 часов) тело возвращается к своим основным органическим элементам. Затем высушивают жидкость. После завершения процесса семьи получают прах, чтобы хранить его по своему усмотрению.

Как происходит ресомация

Мороз до -196°C: что такое промесия и почему ее называют "криозахоронением"

Такой способ захоронения предполагает погружение тела в жидкий азот и охлаждение до температуры -196 градусов, после чего оно становится чрезвычайно хрупким. Хрупкое тело измельчается, что позволяет удалить любые хирургические имплантаты и другие посторонние материалы.

Останки стерилизуют и помещают в биоразлагаемый контейнер, готовый к захоронению. Эти останки разлагаются полностью в течение 12 месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как разные религии относятся к кремации. В Украине большинство конфессий не против такого способа захоронения.