Кремации не было совсем? Как наши предки хоронили умерших

При Трипольской культуре начали использовать урны для праха

Кремация — это не только современный метод погребения человека путем сожжения его тела, а довольно древняя традиция. Ведь в основном предки на территории Украины и других государств предпочитали огонь, а не землю.

Заметим, что процесс сожжения погибшего часто являлся одним из религиозных обрядов.

Кремация существовала у многих древних народов, в том числе и для славян. Ведь в старину верили: если тело не сжечь, оно еще долго будет оставаться на земле. А это будет сопровождаться разными мучениями, страданиями. Обряд сжигания тела у славян назывался "кродование" или "крадование". Это название происходит от славянского "крада" — огненный круг, жертвенник. Языковед А. Котляревский говорил, что также это слово с санскритским cradda — "священная жертва в честь мертвых".

Как славяне проводили кремацию

Сначала люди складывали погребальный костер, чтобы на него положить мертвого. Этот обряд сопровождался религиозно-декоративным сооружением вокруг крады. Она, к слову, имеет неправильную форму похожую на круг или овал. По кругу вокруг нее рыли ров, устраивали изгородь из лозы и соломы. Когда этот огонь зажигали, горящая изгородь своим пламенем и дымом закрывала от участников церемонии процесс сгорания трупа внутри.

Как выглядела кремация раньше

Историки видят и в этом определенный смысл. Говоря, что именно такое сочетание погребального накопления дров с правильной окружностью ритуального ограждения отделяли мир живых от мира мертвых предков. Все это называлось "воровством".

Было ли в древности классическое погребение

Телоположение в землю у славян и трипольцев не было распространено. Почти всех сжигали, а остатки хоронили. К слову, именно при господстве Трипольской культуры появился обряд возложения пепла и останков в урны. Собственно, именно из-за отсутствия остатков и скелетов ученые до сих пор не могут определить антропологический тип трипольцев.

Иллюстрация кремации в древности зимой

Впоследствии эти урны начали прятать в земле, сначала по одному, а дальше в курганах. Сам обряд кремации остался прежним, только урны не закапывали прямо в землю, а насыпали над ними небольшие округлые курганы высотой до 1 м и диаметром до 12 м. Вроде современных могил с холмами.

Кроме того, были и захоронения путем сожжения в лодках. Так как она выполняла магическую транспортную функцию — переносила тела мертвых в загробный мир. Лодка также была необходима для загробного плавания к острову мертвых, расположенному за морем.

Иллюстрация кремации в лодке

