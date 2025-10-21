Смерть и похороны за границей. Что делать и как доставить тело в Украину
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сэкономить средства поможет страхование
Многие Украинцы в связи с войной были вынуждены уехать за границу. Кое-кто проживает там уже более трех лет и бывают случаи, когда смерть близкого человека происходит вне дома. Тогда возникает много вопросов: что делать, куда идти и какие варианты вообще есть.
"Телеграф" расскажет, что делать, когда родственники или близкие умерли за границей. Заметим, что некоторые моменты могут отличаться в зависимости от страны, однако главные пункты общие.
Что делать после смерти
Первый шаг – констатация факта смерти. За границей, как и в Украине, следует вызвать копов и обратиться в медицинское учреждение. Там выдают свидетельство о смерти. Далее в кратчайшие сроки следует уведомить консульство государства, гражданином которого был умерший. Информация родственников происходит через консульство или местные органы.
Кто платит за организацию захоронения
Если у умершего была страховка, тебе большинство базовых расходов покроет она, если нет — финансовые обязательства лягут на родственников. Это касается оплаты ритуальных услуг, транспортировки и перевозки.
Некоторые страховые компании даже покрывают репатриацию тела, но это достаточно затратная процедура. Она требует четкой координации с моргами, бюро и органами власти. В такой ситуации лучше сразу получить консультацию в консульстве.
Какие документы нужны для репатриации
Для возвращения тела в Украину нужно иметь следующие документы:
- Медицинское свидетельство о смерти;
- Справка об отсутствии инфекционных заболеваний;
- Документ о бальзамировании (если перевозится тело);
- Справка о герметичности гроба или урны и отсутствии посторонних предметов;
- Разрешение на вывоз тела;
- Паспорт умершего и копия;
- Переведенные и заверенные документы (на язык страны, где умер человек, и страны, куда планируется транспортировка).
Если планируется перевозка праха, тогда необходима справка о кремации и документах, подтверждающих герметичность урны. Также обязателен перевод документов. Его может производить только сертифицированный специалист.
Транспортировка тела и праха
Перевозка тела в гробу
Репатриация тела осуществляется в герметичном цинковом гробу, часто в деревянной упаковке. Нужны сертификаты о герметичности, отсутствии посторонних предметов, сопроводительных документах. Транспортировка возможна авиацией, автотранспортом или поездом.
Перевозка праха
После кремации перевозка праха производится в специальной урне, помещенной в короб с мягкой прокладкой. Из документа следует справка о кремации, сертификат о герметичности капсулы, нотариально заверенный переводом. Допускаются к перевозке только опломбированные урны.
Что делать по прибытии тела на родину
После возвращения тела на родину все дальнейшие заботы ложатся на родственников. Они встречают груз, организуют доставку в морг и занимаются оформлением похорон. После репатриации страховка больше не действует.
Захоронение за границей
Если родственники хотят похоронить человека за границей, такая возможность есть. В некоторых странах есть кремация с последующей перевозкой праха к кладбищу. Такие услуги оказывают ритуальные службы. Весь процесс проходит с соблюдением всех международных требований.
Полезные советы
- Оформляйте страховой полис при каждой поездке за границу;
- Сохраняйте копии документов, подтверждающих личность и поездку;
- Уточняйте условия страхования и репатриации туристической компании;
- Имейте при себе контакты консульства вашей страны;
- Сообщайте близким о маршруте и сроках поездки.
Эти советы помогут украинцам не только сэкономить деньги, но и быть уверенными в будущем. Особенно учитывая неопределенность положения из-за войны.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие существуют варианты кремации вместо огня.