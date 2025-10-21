Смерть и похороны за границей. Что делать и как доставить тело в Украину

Сэкономить средства поможет страхование

Многие Украинцы в связи с войной были вынуждены уехать за границу. Кое-кто проживает там уже более трех лет и бывают случаи, когда смерть близкого человека происходит вне дома. Тогда возникает много вопросов: что делать, куда идти и какие варианты вообще есть.

"Телеграф" расскажет, что делать, когда родственники или близкие умерли за границей. Заметим, что некоторые моменты могут отличаться в зависимости от страны, однако главные пункты общие.

Что делать после смерти

Первый шаг – констатация факта смерти. За границей, как и в Украине, следует вызвать копов и обратиться в медицинское учреждение. Там выдают свидетельство о смерти. Далее в кратчайшие сроки следует уведомить консульство государства, гражданином которого был умерший. Информация родственников происходит через консульство или местные органы.

Кто платит за организацию захоронения

Если у умершего была страховка, тебе большинство базовых расходов покроет она, если нет — финансовые обязательства лягут на родственников. Это касается оплаты ритуальных услуг, транспортировки и перевозки.

Некоторые страховые компании даже покрывают репатриацию тела, но это достаточно затратная процедура. Она требует четкой координации с моргами, бюро и органами власти. В такой ситуации лучше сразу получить консультацию в консульстве.

Какие документы нужны для репатриации

Для возвращения тела в Украину нужно иметь следующие документы:

Медицинское свидетельство о смерти;

Справка об отсутствии инфекционных заболеваний;

Документ о бальзамировании (если перевозится тело);

Справка о герметичности гроба или урны и отсутствии посторонних предметов;

Разрешение на вывоз тела;

Паспорт умершего и копия;

Переведенные и заверенные документы (на язык страны, где умер человек, и страны, куда планируется транспортировка).

Если планируется перевозка праха, тогда необходима справка о кремации и документах, подтверждающих герметичность урны. Также обязателен перевод документов. Его может производить только сертифицированный специалист.

Кремация

Транспортировка тела и праха

Перевозка тела в гробу

Репатриация тела осуществляется в герметичном цинковом гробу, часто в деревянной упаковке. Нужны сертификаты о герметичности, отсутствии посторонних предметов, сопроводительных документах. Транспортировка возможна авиацией, автотранспортом или поездом.

Перевозка праха

После кремации перевозка праха производится в специальной урне, помещенной в короб с мягкой прокладкой. Из документа следует справка о кремации, сертификат о герметичности капсулы, нотариально заверенный переводом. Допускаются к перевозке только опломбированные урны.

Что делать по прибытии тела на родину

После возвращения тела на родину все дальнейшие заботы ложатся на родственников. Они встречают груз, организуют доставку в морг и занимаются оформлением похорон. После репатриации страховка больше не действует.

Захоронение за границей

Если родственники хотят похоронить человека за границей, такая возможность есть. В некоторых странах есть кремация с последующей перевозкой праха к кладбищу. Такие услуги оказывают ритуальные службы. Весь процесс проходит с соблюдением всех международных требований.

Полезные советы

Оформляйте страховой полис при каждой поездке за границу;

Сохраняйте копии документов, подтверждающих личность и поездку;

Уточняйте условия страхования и репатриации туристической компании;

Имейте при себе контакты консульства вашей страны;

Сообщайте близким о маршруте и сроках поездки.

Эти советы помогут украинцам не только сэкономить деньги, но и быть уверенными в будущем. Особенно учитывая неопределенность положения из-за войны.

