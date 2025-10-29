До снегов успейте посадить: секрет богатого урожая озимых помидоров

Посадите томаты в ноябре, чтобы весной получить обильный и вкусный урожай

Каждый дачник сажает под зиму чеснок. Но вот то, что так можно и с помидорами — для многих станет открытием.

Существует простой способ обойтись без рассады и при этом собрать ранний урожай спелых томатов, пишет plantura.garden. "Телеграф" рассказывает, когда и как сажать озимые помидоры в теплице, чтобы вас ждал большой урожай томатов уже весной.

Когда сажать помидоры осенью

Высаживать помидоры в теплице лучше всего, когда температура стабильно держится на низком уровне — начало ноября подходит идеально. Не стоит сажать их накануне потепления: тепло может спровоцировать прорастание семян, и при последующем похолодании они погибнут.

Как сажать помидоры осенью:

Для посадки выбирайте холодостойкие сорта томатов.

Сделайте лунки и положите в каждую целый, здоровый плод без признаков болезней и вредителей.

Присыпьте помидоры землей и слегка уплотните почву — слой грунта должен быть выше плодов на 2-3 см.

Сверху замульчируйте посадки сухими листьями, опилками или перепревшей травой — слой не менее 15 см.

Когда выпадет снег, набросайте его поверх мульчи.

Весной, после прогревания земли, мульчу необходимо убрать.

Зимой помидоры будут проходить закалку в теплице, благодаря чему станут более устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям. В результате вырастут крепкие кусты с хорошо развитой корневой системой. К тому же озимые томаты отличаются повышенной устойчивостью к болезням и вредителям.