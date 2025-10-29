До снегов успейте посадить: секрет богатого урожая озимых помидоров
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Посадите томаты в ноябре, чтобы весной получить обильный и вкусный урожай
Каждый дачник сажает под зиму чеснок. Но вот то, что так можно и с помидорами — для многих станет открытием.
Существует простой способ обойтись без рассады и при этом собрать ранний урожай спелых томатов, пишет plantura.garden. "Телеграф" рассказывает, когда и как сажать озимые помидоры в теплице, чтобы вас ждал большой урожай томатов уже весной.
Когда сажать помидоры осенью
Высаживать помидоры в теплице лучше всего, когда температура стабильно держится на низком уровне — начало ноября подходит идеально. Не стоит сажать их накануне потепления: тепло может спровоцировать прорастание семян, и при последующем похолодании они погибнут.
Как сажать помидоры осенью:
- Для посадки выбирайте холодостойкие сорта томатов.
- Сделайте лунки и положите в каждую целый, здоровый плод без признаков болезней и вредителей.
- Присыпьте помидоры землей и слегка уплотните почву — слой грунта должен быть выше плодов на 2-3 см.
- Сверху замульчируйте посадки сухими листьями, опилками или перепревшей травой — слой не менее 15 см.
- Когда выпадет снег, набросайте его поверх мульчи.
- Весной, после прогревания земли, мульчу необходимо убрать.
Зимой помидоры будут проходить закалку в теплице, благодаря чему станут более устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям. В результате вырастут крепкие кусты с хорошо развитой корневой системой. К тому же озимые томаты отличаются повышенной устойчивостью к болезням и вредителям.