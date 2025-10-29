До снігів встигніть посадити: секрет багатого врожаю озимих помідорів

Посадіть томати у листопаді, щоб навесні отримати рясний і смачний врожай

Кожен дачник садить під зиму часник. Але те, що так можна і з помідорами — для багатьох стане відкриттям.

Існує простий спосіб обійтися без розсади та зібрати ранній урожай стиглих томатів, пише plantura.garden. "Телеграф" розповідає, коли і як садити озимі помідори у теплиці, щоб на вас чекав великий врожай томатів уже навесні.

Коли садити помідори восени

Висаджувати помідори у теплиці найкраще, коли температура стабільно тримається на низькому рівні – початок листопада підходить ідеально. Не варто садити їх напередодні потепління: тепло може спровокувати проростання насіння, і при подальшому похолоданні вони загинуть.

Як садити помідори восени:

Для посадки вибирайте холодостійкі сорти томатів.

Зробіть лунки і покладіть у кожну цілий, здоровий плід без ознак хвороб та шкідників.

Присипте помідори землею і злегка ущільніть грунт — шар грунту повинен бути вищим за плоди на 2-3 см.

Зверху замульчуйте посадки сухим листям, тирсою або травою, що перепріла, — шар не менше 15 см.

Коли сніг випаде, накидайте його поверх мульчі.

Навесні, після прогрівання землі, мульчу необхідно прибрати.

Взимку помідори проходитимуть загартування у теплиці, завдяки чому стануть стійкішими до несприятливих погодних умов. В результаті виростуть міцні кущі з добре розвиненою кореневою системою. До того ж озимі томати відрізняються підвищеною стійкістю до хвороб та шкідників.