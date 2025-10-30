Имеет форму подковы и красивое озеро внутри: недалеко от Киева есть живописное место (фото)

Этот водоем окружают гранитные скалы и лес

Украина удивляет своими живописными водоемами. Например, в Житомирской области можно увидеть озеро-кит, а также побывать на Коростышевском карьере, который впечатляет своими живописными пейзажами.

В Instagram появилось видео, как выглядит водоем сейчас. В осенний период там малолюдно, поэтому можно отправляться на пикник и насладиться тишиной.

Где находится Коростышевский каньон и как выглядит

В Житомирской области находится одно из самых живописных мест Украины — Коростышевский каньон. Он образовался в результате затопления гранитного карьера, который долгое время использовался для добычи камня. Сегодня это красивый уголок, где можно отдохнуть и насладиться природой.

Каньон имеет форму подковы, внутри которой образовалось озеро, окруженное гранитными скалами и лесом. Изгиб воды и скал создает впечатляющий природный пейзаж, а живописные виды привлекают туристов с разных уголков. Для отдыха здесь установлены беседки, которыми осенью можно воспользоваться бесплатно.

От Киева до Коростышевского каньона ехать около 100 км, на машине дорога занимает примерно час-полтора, что делает это место удобным для однодневной поездки.

