Имеет форму подковы и красивое озеро внутри: недалеко от Киева есть живописное место (фото)

Катерина Любимова
Коростышевский каньон
Коростышевский каньон. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот водоем окружают гранитные скалы и лес

Украина удивляет своими живописными водоемами. Например, в Житомирской области можно увидеть озеро-кит, а также побывать на Коростышевском карьере, который впечатляет своими живописными пейзажами.

В Instagram появилось видео, как выглядит водоем сейчас. В осенний период там малолюдно, поэтому можно отправляться на пикник и насладиться тишиной.

Где находится Коростышевский каньон и как выглядит

В Житомирской области находится одно из самых живописных мест Украины — Коростышевский каньон. Он образовался в результате затопления гранитного карьера, который долгое время использовался для добычи камня. Сегодня это красивый уголок, где можно отдохнуть и насладиться природой.

Каньон имеет форму подковы, внутри которой образовалось озеро, окруженное гранитными скалами и лесом. Изгиб воды и скал создает впечатляющий природный пейзаж, а живописные виды привлекают туристов с разных уголков. Для отдыха здесь установлены беседки, которыми осенью можно воспользоваться бесплатно.

Как выглядит коростышевский каньон
Коростышевский каньон

От Киева до Коростышевского каньона ехать около 100 км, на машине дорога занимает примерно час-полтора, что делает это место удобным для однодневной поездки.

Коростышевский каньон
Коростышевский каньон имеет форму подковы
Коростышевский каньон
Коростышевский каньон находится в 1-1,5 часах от Киева

"Телеграф" писал ранее, что в центре Украины есть "лечебное" озеро с кристально чистой водой. Это настоящий оазис посреди степи.

