Мавка среди нас: это редкое и странное имя до сих пор встречается в Украине, хотя его и носит мифическое создание
Редкое имя с мифологическими корнями носят лишь несколько украинок
Среди украинских имен немало забытых и редких. Однако одно из них — Русалка ,до сих пор используется в Украине. Правда, носителями в Украине до полномасштабного вторжения были всего восемь человек.
Имя Русалка — это славянское женское имя, происходящее от мифологического образа русалки — водяного существа, не всегда имевшего добрые намерения. В большинстве своем может символизировать обаяние, силу природы или "водяная дева".
Использовали его в основном болгары и хорваты. Именно представители этих народностей тоже могут быть носителями и в Украине. Самое частотное имя в Одесской и Николаевской областях. Эти области имеют большие болгарские диаспоры, переместившиеся на территорию современной Украины 200 лет назад. Были также Русалки и в Донецкой области.
Отметим, что еще одна версия возникновения имени – от фамилии Русалка. Такая фамилия упоминается в архивах. Людей с фамилией Русалка в Украине было только двое. В Украине в большинстве своем русалок называли мавками, поэтому меньшая распространенность фамилии может быть связана с этим.
