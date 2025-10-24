Укр

Вы никогда не слышали это древнее имя, но его до сих пор носят несколько десятков украинок


Мария Назарова


Украинка Новость обновлена 24 октября 2025, 23:27
Украинка. Фото pinterest.com

В Украине так называли девочек в начале ХХ века

Среди интересных и необычных украинских имен, которые сегодня стали редкостью, можно назвать имя Ївга. Сейчас в Украине живет всего полсотни его владелиц.

Информация об этом опубликована на сайте "Рідні". Там отмечено, что женщины с этим именем проживают в разных регионах Украины.

Ївга — народная форма от имени Евгения, происходящего от греческого Εὐγένιος/Εὐγενία, и означает "благородная", "из хорошего рода".

Наибольшая концентрация этого имени в одном из районов Запорожской области – там одна Ївга приходится на 6268 человек. Это имя в большинстве своем распространено на севере и в центре Украины. Во многих областях его владелиц нет вообще, что не удивительно, учитывая, как мало украинок его носит.

Раньше мы рассказывали о старинном имени Текля, которое, несмотря на смешное звучание, имеет древнегреческое происхождение и происходит от имени Theokleia, что означает "Божья слава". Неожиданно, но сейчас в Украине проживает 2530 его владелиц. Наибольшая концентрация в Козивском районе Тернопольской области, где их 89, а одна Текля приходится на 324 жителя.

Также "Телеграф" писал о забавном украинском имени Мокрина, которое также не исчезло с карты Украины. Хотя оно менее распространено, чем Текля, в нашей стране проживает несколько сотен его владелиц.


#Украина #Имена #Женские имена #рідкісні імена