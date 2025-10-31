Поздравляем с Хэллоуином! Жуткие картинки и открытки с праздником для близких

Укр

Хэллоуин — один из самых страшных праздников в году, который отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. К нему люди украшают дома тыквами, ищут тематические наряды и делают праздничные макияжи.

Хэллоуин как праздник возник более двух тысяч лет назад. Он берет начало от древнего кельтского праздника Самайна, который отмечали 31 октября. Самайн символизировал конец сбора урожая и начало зимы. Считалось, что в эту ночь занавес между миром живых и мертвых становится очень тонким. Так люди верили, что в этот день души умерших возвращаются на землю. Они зажигали огонь и одевали жуткие костюмы, чтобы отпугнуть нечистую силу.

Впоследствии христианство взяло некоторые языческие традиции. Так Григорий III перенес празднование Дня всех святых с мая на 1 ноября. А в США праздник попал из-за миграции ирландцев в XIX веке, вызванной Великим картофельным голодом. Так они привезли с собой традицию праздника Самайн, который вскоре перешел в Хэллоуин. С того времени его отмечают по всему миру.

"Телеграф" подготовил устрашающие картинки с Хэллоуином, чтобы вы могли отправить своим родным, близким, друзьям и коллегам.

