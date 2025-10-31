Вітаємо з Геловіном! Моторошні картинки і листівки зі святом для близьких

На Геловін влаштовують тематичні страхітливі вечірки

Геловін — одне з найстрашніших свят у році, яке відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. До нього люди прикрашають домівки гарбузами, шукають тематичні вбрання та роблять святкові макіяжі.

Геловін як свято виник понад дві тисячі років тому. Воно бере початок від стародавнього кельтського свята Самайн, яке відзначали 31 жовтня. Самайн символізувало кінець збору урожаю та початок зими. Вважалось, що в цю ніч завіса між світом живих і покійних стає дуже тонкою. Так люди вірили, що цього дня душі померлих повертаються на землю. Вони запалювали вогонь й одягали моторошні костюми, аби відлякати нечисту силу.

Згодом християнство перебрало деякі язичницькі традиції. Так Григорій III переніс відзначення Дня всіх святих із травня на 1 листопада. А у США свято потрапило через міграцію ірландців в XIX столітті, спричинену Великим картопляним голодом. Так вони привезли із собою традицію свята Самайн, яке невдовзі перейшло у Геловін. Відтоді його відзначають по всьому світу.

"Телеграф" підготував страхітливі картинки з Геловіном, аби ви могли відправити своїм рідним, близьким, друзям і колегам.

Картинки з Геловіном

Колаж "Телеграфу"

