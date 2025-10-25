Его ягоды очень ядовиты: это дерево в Украине лучше обходить стороной, как оно выглядит (фото)

Яд дерево сконцентрирован в хвое, коре и семенах

В Украине растет немало деревьев и растений, к которым лучше не приближаться. Некоторые из них выглядят безобидно, но могут быть смертельно опасными. Среди таких выделяется паслен черный, а также ягодный тис.

В Tik-Tok рассказали, что это дерево очень ядовитое, при чем практически все его части, включая кору, хвою и семена. В древности тис ягодный называли "дерево смерти" из-за его токсичности.

Как выглядит тис ягодный и что о нем нужно знать

Тис ягодный считается весьма необычным деревом, в котором сочетаются красота и опасность. Его густая хвоя и красные "ягодки" придают ему привлекательный вид. Однако, на самом деле, это дерево крайне опасное.

Все части тиса ягодного, кроме мясистой оболочки ягод, содержат сильнейший яд — таксин. Токсичны как хвоя, так и кора, и особенно семена, спрятанные внутри красных плодов. Достаточно съесть всего несколько таких семян, чтобы получить серьезное отравление. Поэтому, каким бы привлекательным ни казался тис ягодный, трогать и тем более пробовать его категорически нельзя.

Как выглядит тис ягодный

При этом, тис ягодный включен в Красную книгу Украины как уязвимый вид. Его статус обусловлен как природными факторами, так и хозяйственной деятельностью, включая вырубку ценной древесины.

Тис ягодный очень ядовитый

Ранее "Телеграф" рассказывал о растении с интересными плодами, спрятанными в "мешочках". Они имеют красивый оранжевый цвет.