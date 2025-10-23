Чаще всего встречается в Одессе и Харькове: откуда в Украине взялась фамилия "Путин"

Среди украинцев тоже есть носители этой злосчастной фамилии

Фамилия "Путин" известна на весь мир, однако, к сожалению, благодаря такой личности как российский диктатор владимир путин. Однако это не "исконно русская" фамилия, и носители ее живут также и в Украине.

"Телеграф" решил разобраться, что значит это фамилия, каким людям ее давали, а также сколько ее носителей живет в Украине, — и в каких городах находится большинство из них.

Есть несколько версий, почему человеку в давние века могли дать фамилию "Путин":

сокращение от когда-то популярных имен Путило, Путя и Путята, которые давали детям в качестве второго имени, кроме того, что было получено при крещении;

так называли детей, которые родились в дороге, во время путешествия или переезда;

так могли называть людей, которым не сиделось на месте, и которые постоянно были в дороге по роду деятельности;

фамилия "Путин" могла образоваться от слова "путящий".

Согласно данным сервиса "Рідні", в Украине живет 93 человека с фамилией "Путин" и 128 человек с фамилией "Путина", — большинство из них живут в Харькове, Одессе, Осокоровке, Кропивницком, Киеве. Еще около 500 украинцев носят фамилии "Путинцев" и "Путинцева", — больше всего их зарегистрировано в Донецке, Киеве, Симферополе, Харькове и Днепре.

Карта распространения фамилии "Путин" в Украине

