Что нельзя делать 1 ноября, чтобы не навлечь беду

В субботу, 1 ноября, по новому стилю верующие чтут святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна. До введения новоюлианского календаря это происходило 14 ноября.

Жизнь Космы и Дамьяна пришлась на III век. Они проживали в Киликии, являющейся территорией современной Турции. С детства ребят учили вере в Иисуса Христа. И Косма, и Дамьян получили образование в сфере медицины.

Косма и Дамян, фото Храма Покрова Пресвятой Богородицы

Братья оказывали бесплатную медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается. Поэтому их стали называть "бессеребренниками". Также они лечили язычников, что вызвало негодование жрецов. По слухам, Косму и Дамьяна убил учитель-врач, поскольку завидовал их успеху.

Традиции и приметы 1 ноября

Верующие идут в храм и молятся святым Косме и Дамьяну о выздоровлении от болезней, душевном исцелении и семейном уюте. В народе в этот день готовился к зиме, завершая все работы на земле. Также в этот день люди варили каши, пекли выпечку и пели песни.

Теплый день – зима не будет снежной.

Грязь на дороге – скоро будут морозы.

Сильный ветер — к вьюгам зимой.

Что нельзя делать 1 ноября

Запрещено работать физически – можно навлечь проблемы.

Не стоит начинать что-то новое – вряд ли оно будет успешным.

Нельзя заниматься рукоделием – шить, вязать или вышивать.

