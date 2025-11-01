Що не можна робити 1 листопада, аби не накликати лихо

Сьогодні не варто починати щось нове

У суботу, 1 листопада, за новим стилем віряни вшановують святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам’яна. До запровадження новоюліанського календаря це відбувалося 14 листопада.

Життя Косми та Дам'яна припало на III століття. Вони мешкали у Кілікії, що є територією сучасної Туреччини. Змалечку хлопців навчали віри в Ісуса Христа. І Косма, і Дам'ян здобули освіту в сфері медицини.

Косма та Дамян, фото Храму Покрови Пресвятої Богородиці

Брати надавали безкоштовну медичну допомогу усім, хто цього потребує. Тому їх почали називати "безсрібниками". Також вони лікували язичників, що викликало обурення жерців. За чутками, Косму та Дам'яна вбив учитель-лікар, оскільки заздрив їхньому успіху.

Традиції та прикмети 1 листопада

Віряни йдуть до храму та моляться до святих Косми і Дам'яна про одужання від хвороб, душевне зцілення та родинного затишку. У народі цього дня готувалися до зими, завершуючи всі роботи на землі. Також цього дня люди варили каші, пекли випічку та співали пісень.

Теплий день — зима не буде сніжною.

Бруд на дорозі — скоро будуть морози.

Сильний вітер — до хуртовин взимку.

Що не можна робити 1 листопада

Заборонено працювати фізично — можна накликати негаразди.

Не варто починати щось нове — навряд чи воно буде успішним.

Не можна займатися рукоділлям — шити, в'язати чи вишивати.

