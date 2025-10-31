Собирало не только творческую элиту. Что произошло с загадочным кафе Франковска (фото)

Здесь зародился Станиславский феномен – группа украинских писателей из Ивано-Франковска

Известное кафе "Под лиликом" в Ивано-Франковске уже длительное время не работает, ведь здание находится в довольно заброшенном состоянии. Однако в 2023 году это хотели исправить, но не получилось.

"Телеграф" расскажет историю известного франковского кафе и что постигло его. Заметим, что само заведение начало работать в 90-х и довольно быстро стало популярным.

Кафе "Под лиликом" с момента открытия было местом, где собиралась прогрессивная молодежь города. Подавали здесь не только кофе и чай, но и вино. Довольно часто проводили творческие вечера, из-за чего заведение получило славу ячейки деятелей искусства.

Вывеска кафе Под лиликом

Кстати, именно в кафе "Под лиликом" зародился Станиславский феномен – группа украинских писателей из Ивано-Франковска. Однако безоблачное существование заведения длилось не больше 10 лет. Само кафе находилось по улице Шевченко, 12.

Здание, где было кафе, построено в 1898 как жилой дом, впоследствии работало как женский пансионат, а в советское время превратилось в детский сад. В 1994 году зданию присвоили статус памятника архитектуры местного значения, а в 90-х и до начала 2000-х здесь работало кафе "Под лиликом".

Вход во двор кафе Под лиликом

Одна из стен кафе Под лиликом

Как выглядело заведение в середине

Впоследствии здание настолько пришло в упадок, что получило статус аварийного. Однако реконструкцию его так и не удалось выбороть в суде. Интересно, что в 2015 супруги Шегд открыли в здании магазин-галерею, однако через два года заведение прекратило работу.

В 2022-2023 были попытки в суде выбороть реконструкцию дома, но согласно законодательству, реконструкция на памятниках запрещена – их возможно только консервировать, реставрировать или музеефицировать. Сегодня кафе "Под Лиликом" как заведение не работает. Помещение сохраняет статус памятника архитектуры, но фактически находится в заброшенном состоянии.

Здание, где находилось кафе Под лиликом

Почему называется "Под лиликом"

В образовании названия кафе "Под лиликом" есть несколько теорий. Первая — на фасаде была лепнина в форме лилика (то есть летучей мыши). Поэтому буквально кафе находилось под лиликом. Вторая — лилик символизировал ночное создание, а именно творческую среду, свободу и загадочность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что произошло с известным заведением "Султан дворец" во Львове.