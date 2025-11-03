Даже подвал не нужен: как и во что положить картошку, чтобы хранить дома зимой

Если нет возможности хранить картофель в подвале — это не проблема

После сбора урожая актуальным вопросом возникает, где и в каких условиях его хранить. В частности, важно знать, где поставить картофель, чтобы он не гнил. Также мы рассказывали, где лучше хранить морковь.

Чтобы картофель долго хранился, не обязательно ставить его в подвал. Лучше всего картофель чувствует себя при температуре +4-6°C, но даже если на балконе или остекленной лоджии немного теплее — это не проблема, если положить урожай в сетки.

Хранение картофеля в сетках, фото agrotorg.net

В сетках картофель хранится в условиях, подобных специальным хранилищам. Плоды, плотно лежащие одна возле другой, выделяют углекислый газ, поэтому его количество в сетках увеличивается. Так картофель "дышит" медленнее, не так быстро теряет влагу и не прорастает. Также, если на балконе или лоджии холодно, то плоды накрывают плотной тканью, чтобы защитить их от перемерзания. Однако картофель следует "проветривать", чтобы не гнил.

Еще один вариант – хранить картофель в деревянных коробках или ящиках. Положите на дно бумагу или газету, чтобы они поглотили влагу. Сами плоды можно также переложить опилками или бумагой, чтобы уменьшить контакт между ними. Тогда они не будут быстро портиться. Коробки следует держать в прохладном и темном месте.

Картофель в ящиках, фото "1 минута"

Также картофель можно хранить в бумажных пакетах, но ни в коем случае не в целлофановых. Такие пакеты с плодами кладут на балкон, лоджию или еще под мойку, если там прохладно. В то же время следует оставлять отверстие для проникновения воздуха.

