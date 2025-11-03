Навіть підвал не потрібен: як і у що покласти картоплю, щоб зберігати вдома взимку

Якщо не маєте змоги зберігати картоплю у підвалі — це не проблема

Після збору урожаю актуальним питанням постає, де і в яких умовах його зберігати. Зокрема, важливо знати, де поставити картоплю, аби вона не гнила. Також ми розповідали, де найкраще зберігати моркву.

Щоб картопля довго зберігалась, не обов'язково ставити її у підвал. Найкраще картопля почувається при температурі +4-6°C, але навіть якщо на балконі чи заскленій лоджії трохи тепліше — це не проблема, якщо покласти урожай у сітки.

Зберігання картоплі у сітках, фото agrotorg.net

У сітках картопля картопля зберігається в умовах, схожих як у спеціальних сховищах. Бульби, які щільно лежать одна біля одної, виділяють вуглекислий газ, тож його кількість у сітках збільшується. Так картопля "дихає" повільніше, не так швидко втрачає вологу і не проростає. Також якщо на балконі чи лоджії холодно, то бульби накривають щільною тканиною, щоб захистити їх від перемерзання. Однак картоплю слід "провітрювати", аби не гнила.

Ще один варіант — зберігати картоплю у дерев’яних коробках або ящиках. Покладіть на дно папір чи газету, аби вони поглинули вологу. Самі бульби також можна перекласти тирсою чи папером, щоб зменшити між ними контакт. Тоді вони не будуть швидко псуватися. Коробки варто тримати у прохолодному і темному місці.

Картопля в ящиках, фото "1 хвилина"

Також картоплю можна зберігати у паперових пакетах, але у жодному разі не у целофанових. Такі пакети з бульбами кладуть також на балкон, лоджію або ще під мийку, якщо там прохолодно. Водночас треба залишати отвір для проникнення повітря.

