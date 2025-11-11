"Держал" самый криминальный рынок в Киеве и тренировал чемпионов: кем был Виктор Авдышев в 90-х

Его криминальная империя контролировала Киев 90-х, а спортивная репутация служила идеальным прикрытием

Он совмещал несовместимое: тренировал олимпийских чемпионов и руководил ОПГ из тысячи человек. Днем – кабинет в "Динамо", вечером – криминальные "сходки" и контроль над киевскими рынками.

Это история человека, который превратил спортивный авторитет в теневую империю 90-х. "Телеграф" расскажет о нем подробнее.

Виктор Юрьевич Авдышев, известный в криминальных кругах как "Авдыш", родился 3 октября 1956 года в Азербайджанской ССР. Ассириец по национальности, он с юности демонстрировал выдающиеся спортивные достижения: стал чемпионом СССР и Европы по борьбе, завоевал бронзу на чемпионате мира 1978 года. Карьера в большом спорте принесла ему титул мастера спорта международного класса и уважение в спортивной среде.

После завершения активной карьеры в 1984 году Авдышев остался в системе "Динамо" – тренировал молодых борцов, позже возглавил баскетбольный клуб "ЦСКА-Рико" и федерацию тяжелой атлетики. Его воспитанники становились призерами Олимпийских игр, а имя регулярно появлялось на страницах спортивной прессы.

Виктор Авдышев в молодости

Рождение криминальной империи

Однако спорт стал лишь прикрытием для другого бизнеса. После завершения спортивной карьеры Авдышев объединил вокруг себя группу бывших борцов-ассирийцев, спортсменов и представителей криминального мира из Азербайджанской и Армянской диаспор. В начале 90-х эта группа оформилась в мощную организованную преступную группировку — одну из самых влиятельных в Киеве.

Основной центр силы сосредотачивался на рынках, в частности на "Патенте" и Бессарабском рынке, а также в кооперативах и фирмах, созданных для отмывания денег. Потребительское общество "Меркурий" и рынок "Патент" на территории Республиканского стадиона стали фасадом масштабной криминальной схемы.

ОПГ 90-х

Механизмы власти: от "страхования" до банковских махинаций

Группировка Авдышева разработала многоуровневую систему контроля над бизнесом столицы:

Рэкет под видом "страхования" — с предприятий и торговых точек взимались регулярные "взносы" за "охрану". Отказ платить заканчивался нападениями или разорением бизнеса. Ежемесячно в кассу ОПГ поступали сотни тысяч долларов.

— с предприятий и торговых точек взимались регулярные "взносы" за "охрану". Отказ платить заканчивался нападениями или разорением бизнеса. Ежемесячно в кассу ОПГ поступали сотни тысяч долларов. Контроль над рынками — группировка держала в руках "Патент", Бессарабский, Броварской рынки, оптовый рынок на стадионной площади, аэропорты.

— группировка держала в руках "Патент", Бессарабский, Броварской рынки, оптовый рынок на стадионной площади, аэропорты. Развлекательный и спортивный бизнес — владение или контроль над кафе, казино ("Будапешт", "Фламинго"), автосервисами, спортклубами "Динамо", "ЦСКА", "Авангард".

— владение или контроль над кафе, казино ("Будапешт", "Фламинго"), автосервисами, спортклубами "Динамо", "ЦСКА", "Авангард". Финансовые махинации — влияние на руководство коммерческих банков ("Эдланд", "Синдикат") и страховых компаний, организация фиктивных кредитов, неуплата налогов, обналичивание денег.

— влияние на руководство коммерческих банков ("Эдланд", "Синдикат") и страховых компаний, организация фиктивных кредитов, неуплата налогов, обналичивание денег. "Силовой ресурс" — наем бывших спортсменов, тренеров, а также милиционеров для обеспечения контроля над бизнесом и "решения конфликтов". Роль Авдышева как тренера служила идеальным прикрытием и источником новобранцев.

Особое место занимал фонд "имени Юрия Деточкина", через который криминальные деньги формально направлялись на поддержку семей погибших милиционеров и спортсменов.

Структура ОПГ: "бригады" и "золотая семерка"

В структуре ОПГ насчитывалось от 600 до 1000 человек, разделенных на "бригады" с четкой специализацией: вымогательство, охрана, экономические преступления, "решение вопросов". Для координации закупались сотовые телефоны – невероятная роскошь по тем временам.

Наиболее влиятельные фигуры в окружении Авдышева: Соболевский ("Соболь"), Стащенко ("Стас"), Буханевич ("Поплавок"), Давыдян ("Нельсон"), Ли ("Кореец"), а также Семен Юфа, Александр Пресман, Гарри Джибу.

Сам Авдышев был посредником между разными этническими и силовыми кланами, поддерживал контакты с лидерами других ОПГ – Савлоховым, Киселем, московскими "смотрящими", крымскими семьями.

В 1994 году во главе "золотой семёрки" – управляющего состава киевских преступных группировок — он принимал решения по распределению территорий. На "сходках" обсуждались вопросы легализации доходов и новые проекты в ресторанном и строительном бизнесе.

Авдышев балансировал между открытым противостоянием с другими крупными ОПГ и внутренними "разборками" из-за финансовых потоков и контроля над "крышеванием". Конфликты с другими лидерами группировки подтачивали единство криминальной империи.

Крах империи: аресты и бегство

В 1995 году Авдышева арестовали по обвинению в вымогательстве и поместили в СИЗО. Его заместители – Юфа, Пресман, Стащенко – оказались под следствием налоговой и уголовной полиции.

Однако благодаря коррупционным связям, подкупу милиции и прокуратуры Авдышев вскоре был освобожден. После этого его группировка начала стремительно терять влияние: части "бригад" перешли к конкурентам, оставшиеся занялись автономной деятельностью.

Согласно аналитическим запискам СБУ, главной причиной краха стало неправильное распределение ролей, потеря контроля над ядром группировки и приход новых "силовиков" на место старых лидеров.

Жизнь в бегах: мастер ухода от наказания

Авдышев "исчез" из Украины, регулярно меняя паспорта и перемещаясь между странами — Азербайджан, Кипр, Россия. Бизнес оформлялся на подставных лиц, средства переводились за границу.

Виктор Авдышев перед побегом из Украины

Украинский суд заочно приговорил его к 4 годам лишения свободы и объявил международный розыск, но экстрадиция не состоялась. В Украину "Авдыш" больше не вернулся.

В 1990-х он несколько лет скрывался в Азербайджане, затем обосновался в Краснодарском крае России, где занялся строительным бизнесом, инвестициями и поддержкой спортсменов. В поселке Архипо-Осиповка он вкладывал средства в строительство домов, постепенно легализуя криминальное прошлое.

Эпилог двух жизней

Виктор Авдышев скончался 4 мая 2025 года от сердечной недостаточности в Краснодарском крае, где и был похоронен. До последних дней он оставался фигурой, окруженной легендами и противоречиями.

После его ухода из Киева криминальная структура объединилась с другими группами либо была вытеснена с рынка более агрессивными ОПГ. Эпоха "Авдыша" закончилась, но имя осталось в истории.

Сегодня его вспоминают в двух ипостасях — как легенду советского спорта и как "папу" киевского криминала, державшего в страхе предпринимателей столицы на рубеже 80-90-х. Биография Виктора Авдышева остается своеобразной энциклопедией "лихих девяностых" — эпохи, когда грань между спортом, бизнесом и преступностью была особенно тонкой.

