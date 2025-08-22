Вот так поворот: в Европе едко высмеяли Путина после последних заявлений Лаврова

Кубилюс в шутку предположил, что Путин на самом деле марионетка Лаврова

Последние заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о переговорах Украины и РФ заставляют задуматься о том, кто реальный хозяин Кремля — Владимир Путин, или его глава МИД. Поскольку последний своими словами нивелирует все договоренности, которых смогли достигнуть Путин и президент США Дональд Трамп.

Об этом написал еврокомиссар Андрюс Кубилюс, очень едко высмеявший Путина. Кубилюс в шутку предположил, что Путин на самом деле марионетка Лаврова, потому что никак иначе заявления российского министра объяснить невозможно.

"Кто настоящий хозяин в Кремле: Путин или Лавров? Как кто может договариваться о чем-то с Путиным, если после встречи Путина и Трампа Лавров публично отрицает все, что Путин обещал Трампу на двусторонней встрече? Возможно, Путин не настоящий хозяин в Кремле?", — написал он.

Напомним, что 21 августа глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд заявлений, тотально противоречащих всему, о чем могли договориться Путин и Трамп. В частности, Лавров начал выдвигать непонятные условия о "ключевых вопросах", которые якобы должны быть решены перед тем, как Путин и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречу.

Кроме этого, Лавров заявил, что в число гарантов безопасности Украины должны входить пророссийский Китай и, неожиданно, сама Россия, которая к тому же должна иметь право вето на оказание Украине военной помощи в случае российского нападения. Понятно, что такое заявление вызвало порцию насмешек со стороны Белого дома, а западные СМИ пишут, что Лавров фактически свел на нет весь переговорный процесс между Россией, США и Украиной — можно сказать, что он просто сорвал переговоры.

Отметим, что ранее российский лидер во время телефонного разговора 18 августа с президентом США Дональдом Трампом выразил готовность провести встречу с президентом Украины, чего раньше всячески избегал. Однако с самого начала он начал юлить: сначала согласился на трехстороннюю встречу, потом внезапно стал настаивать на двусторонней встрече. А когда Трамп фактически согласился на это — в Кремле начали всячески откладывать процесс, подчеркивая потребность в "тщательном планировании и подготовке", параллельно выдвигая неприемлемые условия и делая заявления, что на встречу, мол, никто не соглашался, а речь шла о "повышении уровня делегаций до министерского".