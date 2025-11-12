Чтобы не оказаться в беде: что категорически запрещено делать 13 ноября

В народе в этот день лепили вареники

В четверг, 13 ноября, по новому стилю верующие чествуют архиепископа Константинопольского, святителя Иоанна Златоуста. До введения новоюлианского календаря это происходило 26 ноября.

Иоанн Златоуст родился в IV веке в Антиохии. Его семья была богатой. Иоанн учился на адвоката, но впоследствии решил избрать духовный путь. В 22 лет он постригся в монахи и закрылся в родительском доме, где держал обет молчания. В течение 6 лет он жил в пустыне, где постоянно молился.

Иоанн Златоуст, фото из сети

Впоследствии Иоанна рукоположили в священники. Он прославился как красноречивый проповедник. Также он стал архиепископом Константинопольским. Иоанн помогал людям и открывал больницы. Императрица Элия Евдоксия отправила Златоуста в ссылку за то, что он разоблачил ее неправедный образ жизни. Так его не стало около 407 года.

Традиции и приметы 13 ноября

В этот день верующие молятся Иоанну Златоусту о выздоровлении от болезней, помощи в обучении и решении конфликтов. Наши предки в этот день лепили вареники. Люди верили: чем больше вареников сделал, тем успешнее будет год.

Теплый день — такой же будет оставшаяся осень.

Листья на деревьях еще держатся — зима будет морозной.

Увидели птиц в небе — стоит ждать поздней зимы.

Что нельзя делать 13 ноября

Не стоит обещать, что не собираетесь делать. Это может закончиться проблемами.

Запрещено шить и вышивать.

Нельзя отдавать свои вещи, потому что есть риск потерять достаток.

