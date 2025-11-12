Аби не опинитися у скруті: що категорично заборонено робити 13 листопада

У народі цього дня ліпили вареники

У четвер, 13 листопада, за новим стилем віряни вшановують архієпископа Константинопольського, святителя Іоана Златоуста. До запровадження новоюліанського календаря це відбувалося 26 листопада.

Іоанн Златоуст народився у IV столітті в Антіохії. Його родина була заможною. Іоанн навчався на адвоката, але згодом вирішив обрати духовний шлях. У 22 років він постригся у ченці та закрився у батьківському домі, де тримав обітницю мовчання. Протягом 6 років хлопець жив у пустелі, де постійно молився.

Іоанн Златоуст, фото з мережі

Згодом Іоанна висвятили у священники. Він прославився як красномовний проповідник. Був висвячений у сан архієпископа Константинопольського. Іоанн допомагав людям і відкривав лікарні. Імператриця Елія Євдоксія відправила Златоуста у заслання за те, що він викрив її неправедний спосіб життя. Так його не стало близько 407 року.

Традиції та прикмети 13 листопада

Цього дня віряни моляться до Іоанна Златоустого про одужання від хвороб, допомогу в навчанні та вирішенні конфліктів. У народі у цей день ліпили вареники. Люди вірили: чим більше вареників зробив, тим успішніший буде рік.

Теплий день — такою ж буде решту осені.

Листя на деревах ще тримається — зима буде морозною.

Побачили птахів у небі — варто чекати на пізню зиму.

Що не можна робити 13 листопада

Не варто обіцяти того, що не збираєтесь робити. Це може закінчитися проблемами.

Заборонено шити і вишивати.

Не можна віддавати свої речі, бо є ризик втратити достаток.

