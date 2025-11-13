Не знаєш, увімкнений вимикач чи вимкнений? Ці п'ять лайфхаків стануть у нагоді зараз у кожному будинку

Декілька простих прийомів вирішать проблему назавжди

На тлі жорстких графіків відключень світла люди у квартирах часто перегорають лампочки. Причина досить банальна — у повній темряві неможливо зрозуміти, в якому положенні залишився вимикач — "вгору" або "вниз", а багато хто, до того ж може не знати, в якому положенні він повинен бути "вимкненим", щоб проконтролювати це, йдучи з дому.

За стандартом вгору — світло увімкнено, вниз — вимкнено. Це найзвичніший для всіх варіант. Однак у деяких випадках встановлюють і навпаки, наприклад, у старих будинках. Або ж установка просто була проведена неправильно.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як легко та просто визначати, в якому положенні знаходиться вимикач світла. Для цього є кілька корисних лайфхаків.

Маркер

Найпростішим способом, який не вимагає жодних зусиль чи витрат, можна назвати мітку звичайним майстром чи фломастером. Ними ви можете позначити на вимикачі, де "увімкнено" і де "вимкнено".

Ізострічка

Один із класичних способів — наклеїти шматочок ізострічки або малярського скотчу на вимикач на нижню частину клавіші вимикача. Коли світло є "хвостик" дивиться вниз (вимкнено) або вгору (увімкнено) — як вам зручніше.

У темряві буде зручно визначати положення вимикача, досить просто провести пальцем.

Наліпки, що світяться в темряві

У будь-якому магазині для рукоділля або маркетплейсах продаються фосфорні точки, стрілки і смужки. Необхідно наклеїти їх на "вкл" та "викл". наприклад, на "вкл" можна наклеїти смужку зеленого кольору, а на "викл" — червоного. Так простіше запам’ятати.

Вимикач світла увімкнений або вимкнений — як визначити

Вимикачі з підсвічуванням

На випадок, якщо ви задумали про ремонт у квартирі або просто змінюєте вимикач, можна придивитися до моделей з неоновою або LED-підсвічуванням. Коли світло вимкнене — маленька точка горить, коли увімкнено — гасне.

Що важливо, підсвічування продовжуватиме працювати навіть при повністю знеструмленій квартирі (підсвічування бере живлення з фази).

Тактильні мітки

Крапля силіконового герметика або "рідкої гуми" на клавішу в положенні "викл" створює відчутний горбок. Її можна наклеїти, наприклад, на "вкл" і таким чином ви завжди знатимете, в якому положенні зараз вимикач.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де перевірити графіки відключень та як дізнатися свою групу.