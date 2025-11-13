Он вам не "пес": это необычное украинское слово имеет два разных значения

В западных регионах это слово используется с совершенно иным смыслом

В украинском языке сохранилось много теплых, эмоциональных и одновременно малоизвестных слов, которые происходят из национальной лексики и региональных говоров. Одно из таковых – "цюця". Это слово чаще всего употребляют дети, а также взрослые в разговорной и бытовой речи, когда речь идет о любимой собаке или маленькой собачке.

Как сообщает портал "Словарь", "цюця" – детская форма обращения к собаке или нежное название домашнего любимца. Например, в труде Матвея Номыса (украинского этнографа Матвея Симонова) есть фраза: "Испекла Луця: не схочет съесть и цюця", а в рассказах Барвинского описано: "Малое перед цюцей заранее уже танцует и хвалится цюце, что папа придет". В этих примерах слово используется как нежное, почти семейное обращение к животному.

Значение слова "цюця"

Слово означает собаку или собачку, чаще всего маленьких, домашних, близких к ребенку или семье. Оно имеет выразительную эмоциональную окраску и передает нежность или мягкое отношение к животному. "Цюця" – существительное женского рода, которое склоняется по всем падежам и может употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

Интересно, что существует и родственный вариант – "цюцько", разговорное слово мужского рода, которое также означает собаку. В Гринченковом словаре подано: "Не всякому цюцьку о том знать". В других текстах встречается: "По дороге меня встречает здоровенный рябой цюцько". Это слово считается уменьшительной формой к "цюцю", хотя иногда используется для обозначения больших собак.

На Галичине же существует еще один смысл для слова "цюця": по местному диалекту это слово означает "конфета". Это слово бытует в семейном общении, чаще всего его используют в обращении к детям: "Хочешь цюцю?", то есть "Хочешь конфету?".

Использование слова "цюця" в диалекте на Галичине

