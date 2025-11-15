Будете в конфликтах с семьей весь год: что строго запрещено делать 15 ноября
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Узнайте, почему в этот день нельзя пренебрегать домашними делами
В эту субботу, 15 ноября, по новоюлианскому церковному календарю христиане восточного обряда чтят память Гурия, Самона и Авива. Они — ранние христианские мученики.
По преданию, Гурий и Самон были проповедниками христианства в III веке в сирийском Эдессе. Во время гонений они отказались отречься от веры, за что их пытали и казнили. Авив, диакон и проповедник, погиб позже – его сожгли за открытое служение христианам.
Они запомнились за поддержку преследуемых, а позже – за покровительство супругам. В древних рукописях содержится история о том, как по молитвам мучеников удалось раскрыть обман по делу о фальшивой женитьбе женщины, что сделало святых покровителями честности и семейных отношений.
Традиции и приметы 15 ноября
В народе этот день называли "Гурьев день" и связывали с защитой дома и семьи. По церковным традициям, в этот день молились о семейном мире и взаимопонимании.
- сильный ветер – зима будет снежной;
- легкий морозец — ждите ранних морозов и сухой погоды;
- вечером появились звезды – будет похолодание;
- солнечный день – хороший знак для финансовых дел в ближайшие недели.
Что нельзя делать 15 ноября
- ссориться и конфликтовать — считается, что так вы проведете всю зиму в конфликтах с семьей;
- обманывать или скрывать правду — ложь в этот день "приносит расстройства";
- начинать что-то по семейным делам — это может обернуться конфликтами;
- пренебрегать домашними обязанностями — Гурьев день в народе ассоциировали с порядком.
Ранее "Телеграф" делился календарем праздников на ноябрь 2025 года. Узнайте, что будут отмечать украинцы.