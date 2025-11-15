Будете у конфліктах із родиною увесь рік: що суворо заборонено робити 15 листопада
Дізнайтеся, чому в цей день не можна нехтувати домашніми справами
Цієї суботи, 15 листопада, за новоюліанським церковним календарем християни східного обряду вшановують пам'ять Гурія, Самона і Авіва. Вони — ранні християнські мученики.
За переказами, Гурій та Самон були проповідниками християнства в III столітті у сирійському Едессі. Під час гонінь вони відмовилися зректися віри, за що їх катували й стратили. Авів, диякон і проповідник, загинув пізніше — його спалили за відкрите служіння християнам.
Вони запам'яталися за підтримку переслідуваних, а пізніше — за заступництво подружжям. У стародавніх рукописах міститься історія про те, як за молитвами мучеників вдалося розкрити обман у справі про фальшиве одруження жінки, що зробило святих покровителями чесності та сімейних стосунків.
Традиції та прикмети 15 листопада
У народі цей день називали "Гуріїв день" й пов’язували із захистом дому та родини. За церковними традиціями, цього дня молилися за сімейний мир і порозуміння.
- сильний вітер — зима буде сніжною;
- легкий морозець — чекайте на ранні морози та суху погоду;
- ввечері з’явилися зорі — буде похолодання;
- сонячний день — добрий знак для фінансових справ найближчими тижнями.
Що не можна робити 15 листопада
- сваритися й конфліктувати — вважається, що так ви проведе всю зиму у конфліктах із родиною;
- обманювати або приховувати правду — брехня в цей день "приносить розлади";
- починати щось у сімейних справах — це може обернутися конфліктами;
- нехтувати домашніми обов'язками — Гуріїв день у народі асоціювали з порядком.
