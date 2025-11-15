Рус

Будете у конфліктах із родиною увесь рік: що суворо заборонено робити 15 листопада

Наталія Дума
Сім'я свариться
Сім'я свариться. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Дізнайтеся, чому в цей день не можна нехтувати домашніми справами

Цієї суботи, 15 листопада, за новоюліанським церковним календарем християни східного обряду вшановують пам'ять Гурія, Самона і Авіва. Вони — ранні християнські мученики.

За переказами, Гурій та Самон були проповідниками християнства в III столітті у сирійському Едессі. Під час гонінь вони відмовилися зректися віри, за що їх катували й стратили. Авів, диякон і проповідник, загинув пізніше — його спалили за відкрите служіння християнам.

Вони запам'яталися за підтримку переслідуваних, а пізніше — за заступництво подружжям. У стародавніх рукописах міститься історія про те, як за молитвами мучеників вдалося розкрити обман у справі про фальшиве одруження жінки, що зробило святих покровителями чесності та сімейних стосунків.

Традиції та прикмети 15 листопада

У народі цей день називали "Гуріїв день" й пов’язували із захистом дому та родини. За церковними традиціями, цього дня молилися за сімейний мир і порозуміння.

  • сильний вітер — зима буде сніжною;
  • легкий морозець — чекайте на ранні морози та суху погоду;
  • ввечері з’явилися зорі — буде похолодання;
  • сонячний день — добрий знак для фінансових справ найближчими тижнями.
Золота осінь
Тепий і сонячний осінній день. Фото: згенровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 15 листопада

  • сваритися й конфліктувати — вважається, що так ви проведе всю зиму у конфліктах із родиною;
  • обманювати або приховувати правду — брехня в цей день "приносить розлади";
  • починати щось у сімейних справах — це може обернутися конфліктами;
  • нехтувати домашніми обов'язками — Гуріїв день у народі асоціювали з порядком.

